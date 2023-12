En su despedida de cargos públicos, los tres momentos que marcaron a Gioja en su carrera política

image.png

"La verdad es que la vida me ha premiado. Los sanjuaninos, me han premiado. Y bueno, es como que la política te realiza, la verdad es que me siento realizado. Esto no significa que me voy a ningún lado, ni mucho menos, al contrario. Voy a tomar las alpargatas, el mameluco de vuelta, a agarrar la calle, a decir la verdad, a decir lo que pensamos, a defender la celeste y blanca siempre, a defender San Juan, que es la bandera que tengo pegada a mi piel", aseguró Gioja.

Reflexionó: "En esa tarea, bueno, la vida me ha premiado. Yo empecé de muy joven, desde el secundario que vivía en Jáchal, después fui secretario de Eloy Camus, fui interventor del IPV, hasta que vino el golpe de Estado. Estuve casi un año en cana y la verdad que, a pesar de lo difícil que es, de lo pesado que es, es un gran aprendizaje. Se aprende a amar la libertad, a defender la libertad y que nunca más sea nunca más", valoró el dirigente, en medio de la sesión en la que juraron este 7 de diciembre los nuevos legisladores nacionales por San Juan, lo que fue la despedida para él.

image.png Como presidente provisional del Senado, Gioja le dio el bastón de mando a Néstor Kirchner en 2003.

Gioja fue funcionario antes del '83 y desde que volvió la democracia le fue inevitable pasar por las urnas, una tras otra, además de un referente de peso del peronismo a nivel nacional. En la primera contienda electoral no le fue bien, fue candidato a intendente de Rawson y perdió. Después fue una seguidilla de triunfos. Fue diputado provincial, luego diputado nacional dos veces, y en el interín fue electo senador nacional, reelecto en ese cargo hasta que llegó a gobernador por primera vez en 2003, "Tuve la mayor honra de mi vida que fue conducir los destinos de mi provincia. Fui gobernador durante tres periodos en San Juan, siempre elegido por la gente". Luego fue dos veces diputado nacional y candidato a gobernador este año, meta que no consiguió.

image.png Gioja encabezando el Cruce de los Andes que organizó más de una década.

"No se termina nada ni empieza nada, porque la vida es así, te va dando posibilidades", aseguró.

"Con mis 74 años, tengo más ganas que nunca de que a San Juan le vaya bien, que al país le vaya bien. Veo tormentas, veo nubes negras, pero bueno, hay un veredicto de la ciudadanía, hay que respetarlo. Obviamente que lo vamos a respetar, y cuando creamos que algún sector tiene algún derecho vulnerado y haya un reclamo o algo por ese derecho vulnerado, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar para defender, ahí vamos a estar para decir presente y para defender también nuestras condiciones. Pero vamos a respetar, por supuesto, una decisión soberana, una cosa es la nación, otra cosa es la provincia, y en ambos vamos a poner siempre lo mejor", analizó sobre cómo se posiciona respecto de los gobiernos de Javier Milei y de Marcelo Orrego.

WhatsApp Image 2023-07-02 at 10.21.53.jpeg José Luis Gioja y su infaltable campera roja de cábala, votando el 2 de julio de 2023, cuando se presentó para gobernador de San Juan y no ganó.

Cuando dice que va a seguir trabajando en política, ¿a qué se refiere? "Vamos a trabajar por el peronismo, decir que seré candidato o no me parece que es un detalle. Lo que tenemos que hacer es reconstruir el peronismo, sacar la politiquería, digamos, y hacer política en serio. Con diálogos que sirvan, construir y reconstruir. Creo que tenemos la razón y si tenemos , la verdad, bueno, hay que imponer, hay que demostrar que es así. Y no hay que bajar los brazos nunca", afirmó.

image.png

Los tres momentos más fuertes de su carrera política

En estos tantos años en la función pública, Gioja dice que "todos son buenos momentos. Porque en todos, aunque no tengas cargo, en todos te sentís realizado porque estás haciendo lo que vos soñás, lo que vos querés, con dificultades, por supuesto. El no tener libertad también es un privilegio, porque no hay nada más sagrado que la libertad para el humano, y cuando no la tenés sabes lo que es la libertad. Por eso yo siempre digo que nunca más, que defendamos la libertad, defendamos esto de poder convivir con disidencias. La vida te enseña que esto tiene que ser así, y bueno, vamos a seguir trabajando para que haya mucha democracia y mucha libertad en San Juan y en la Argentina. En todos los pueblos libres del mundo. Porque es un derecho que no se puede de ninguna manera entregar a nadie, es inherente a la persona". No obstante, eligió tres hitos:

Libertad versus dictadura

A Gioja los militares lo fueron a buscar cuando era funcionario de Eloy Camus como interventor en el IPV y estuvo preso en la Central de Policía, la ex Legislatura y el Penal de Chimbas, entre el ’76 y el ‘77. "Si vos me preguntabas, te voy a decir que hubo uno de los momentos más lindos que tuve que ver con la política fue cuando recuperé la libertad. Y fui a mi casa, mi viejo me fue a buscar, mi mujer no sabía que estaba libre, creía que me había escapado. Mirá vos cómo es la vida. ¿Y sabés qué hicimos? Después de ir a mi casa, de comer en mi casa, fuimos a tomar un helado a las 3 de la tarde, estaba Soppelsa, estaba ahí al lado de Radio Colón. Eran las 3 de la tarde, era enero, o sea, hacía 40 grados de calor. Y tomamos un helado cada uno y vi pasar los autos. O sea, hacía 10 meses que no veía pasar los autos. Entonces un poco esa es la libertad. Hacer lo que vos querés y sabiendo que termina tu libertad donde empieza la del otro, para que no haya kilombo", aseguró.

Su primera vez

image.png

En 2003, Gioja fue elegido gobernador de San Juan, fue reelegido en 2007 y el 8 de mayo de 2011 ganó una consulta popular que le permitió reformar la Constitución Provincial para ser candidato por tercera vez consecutiva. El 10 de diciembre de 2011 asumió su tercer mandato. "Me acuerdo de cuando asumí por primera vez como gobernador y dije, bueno, se me está dando el sueño del pibe. Porque en política, el provinciano lo que más sueña y lo que más quiere es poder conducir los destinos de su provincia. Entonces, bueno, fue una cosa así y la verdad que pudimos trabajar mucho con todos los sanjuaninos, ¿no? Con buenas y malas, pero me sentí acompañado todo el tiempo y, bueno, muchas cosas se hicieron, quedaron muchas por hacer. Todas las que se hicieron fue con mucho amor, con mucho cariño y con mucha dedicación a nuestro trabajo. Y me parece que esto es la política. Todo el día, a toda hora y siempre con solidaridad, con unidad, con organización, como debe ser para que haya resultados. Resultados buenos, por supuesto", afirmó.

El regreso a San Juan, vivo

image.png

Un 7 de febrero de 2014, siendo gobernador, Gioja regresó a la provincia después de haber estado 119 días internado, buena parte en Buenos Aires, por el accidente de helicóptero que sufrió el 11 de octubre de 2013 en Valle Fértil. Una multitud de gente salió a las calles a recibirlo. "La verdad que me conmovió muchísimo porque además venía todavía averiado. Bueno, no hay nada más lindo que el cariño de tu pueblo. No hay nada más lindo que el deseo de tu pueblo de que estés bien. Lo veía y lo sentía, lo palpaba. Y lo agradezco muchísimo. Creo que eso ayudó mucho a que me pudiese recuperar", recordó.