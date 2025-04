En Chimbas, Daniela Rodríguez anunció un Centro de Esterilización de Animales y un Polideportivo Cubierto

Análisis Only Rawson + Only Chimbas: la estrategia de la nueva era peronista

A sala llena, la referente peronista tuvo entre los asistentes a figuras del PJ y del orreguismo por igual. Asistieron el vicegobernador Fabián Martín y el presidente del PJ provincial y diputado Juan Carlos Quiroga Moyano. Otros intendentes del oficialismo como Juan José Orrego (Santa Lucía), Sergio Miodowsky (Rivadavia) y Susana Laciar (Capital), además del pejotista Juan Carlos Abarca (Albardón). No faltó, en primera fila, el ex intendente y marido de la jefa comunal, Fabián Gramajo. Solo faltó del Gran San Juan el rawsino Carlos Munisaga, quien sí tuvo a los Gramajo en su acto de discurso anual allá por mediados de febrero.

WhatsApp Image 2025-04-15 at 11.08.20.jpeg

Rodríguez inició su discurso con una dedicatoria al oficialismo provincial: "Debo agradecer al Gobernador, Dr. Marcelo Orrego, y al Vicegobernador, Dr. Fabián Martin, por el diálogo sostenido en este tiempo, por el respeto y la predisposición para seguir trabajando en conjunto. Sabemos que somos de diferentes ideologías, pero hay algo en que coincidimos siempre y es en que somos sanjuaninos y que trabajamos por el mismo objetivo: el bien colectivo". No obstante, luego se quejó de trámites en los que el Gobierno provincial no la acompaña: "respecto a los servicios sociales municipales, quiero decirles que no contamos con el convenio de asistencia a las familias vulnerables por parte del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, convenio que fue presentado. Digo esto porque es nuestra ayuda gratuita para dar el último adiós a nuestros seres queridos. De eso se trata el Estado presente al que me refiero y defiendo", lanzó entre otros reclamos.

La intendenta hizo hincapié en el esfuerzo por la situación nacional: "No ha sido fácil transitar una situación económica que asfixió y sigue asfixiando el consumo de los alimentos, la vestimenta y servicios básicos, como la electricidad, el agua, el gas, el transporte y tantos otros que miles de familias necesitan a diario para su existencia. Esto que expreso, no lo digo desde mi ideología política, ni desde el partido en el que milito desde joven, lo digo desde mi condición humana, y desde mi lugar de intendenta y representante del pueblo de Chimbas. Lo digo como ciudadana de este, mi amado Chimbas. Esta realidad que les describo no es ajena a nuestras familias de Chimbas, San Juan y hasta de nuestra amada Argentina. Digo esto con mucha humildad y llamo a la reflexión a quienes deciden el destino de las familias, ciudadanos y ciudadanas, comunidades, departamentos y provincias. Necesitamos garantizar que nuestra gente recupere y desarrolle su capacidad de crecimiento y estabilidad económica, necesitamos que todos sus esfuerzos les permitan avanzar, les den esperanzas, les permitan alcanzar sus sueños".

Además, la intendenta chimbera reflexionó: "He sido fiel a lo más fuerte que un ser humano tiene, el mejor capital; su palabra. Si bien el arrojo de resultados económicos es un panorama difícil, supimos salir adelante con austeridad, terminando el año con cuentas ordenadas".

WhatsApp Image 2025-04-15 at 11.08.32.jpeg

En su extensa alocución, la jefa comunal hizo un repaso por una vasta actividad en la gestión de 2024 y dejó algunos importantes anuncios de cara a este 2025. Estos son, área por área:

Pavimentos e iluminación

"Nos quedaron pendientes en carpeta proyectos de Portales de Ingreso como el de Rastreador Calivar y Av. Benavidez y el de Oratorio y Av. Benavidez, en los que avanzaremos a mediano plazo.

Las obras de pavimento son siempre una necesidad y un objetivo principal en esta gestión. Por eso, firmamos un Convenio Marco por el “Programa Provincial de Pavimentos Urbanos 2024”, cuyo proyecto municipal contiene los siguientes lugares, con un objetivo lo más federal posible:

• Villa Morrone

• Barrio ARA San Juan

• Villa del Rosario

• Barrio Jardín del Norte

• Lote Hogar 59

• Villa Nueva Argentina

• Callejón de la Vega desde calle Necochea hasta Villa Videla

En cuanto a iluminación, Chimbas ha llegado eficientemente y en forma verdadera a cubrir el 87% de la superficie con el mejor servicio de reconversión del sistema de iluminación a tecnología led; verdadero aporte a la seguridad y al ahorro. En breve se comenzará la obra de la calle Oro en el tramo entre calle Mendoza y Ruta 40, que incluye la impermeabilización del canal y veredas hasta llegar a la ruta propiamente dicho.

He tomado la decisión política de llegar con tecnología LED a los siguientes lugares:

• Reconversión del Barrio CGT

• Loteo Rodano

• Barrio Ferroviario

• Barrio Luz y Fuerza 2

• Loteo Díaz

• Villa Ross

• Barrio Cipolletti

• Barrio Centenario

• Barrio Tránsito de Oro

• Calle Cipolletti tramo 25 de Mayo a Centenario

• Calle Diaz tramo 25 de Mayo a calle Centenario

• Calle Centenario desde Calle Salta a hasta el Parque Industrial

• Callejón Pelayes desde Callejón Blanco al Callejón Las Flores

• Callejón de la Vega desde 7 de Septiembre a Calle Arenales de Aparicio

• Loteo AMAT

• Loteo San Juan

• Callejón Chatar

• Callejón Las Moras entre Centenario a Blanco".

Protección animal y espacios verdes

"En lo que se refiere a las familias y su afecto por las mascotas, he resuelto dar prioridad a nuestros animales, por los que trabajamos fuertemente en la concientización en la comunidad sobre el cuidado de su salud, la tenencia responsable, prevención y vacunación. Mi decisión es construir nuestro propio centro de esterilización animal en un terreno propio, situado en el Obrador Municipal, que será sede de este proyecto que pronto se pondrá en marcha.

Me siento muy feliz por haber gestionado y recuperado el curso del agua para riego en la Avenida Costanera, muchos ejemplares arbóreos murieron por falta de agua. El desafío hoy es reforestar toda la zona".

Educación

"Este año decidimos redoblar la apuesta en las áreas de Educación y Cultura. Estamos trabajando para llevar propuestas educativas, culturales y recreativas a todos los rincones de Chimbas. Comenzamos con la Escuela de Oficios, que ya es una realidad. En el CIC del Barrio Los Andes serán dictados dos talleres de soldadura, encarados tanto para la industria tradicional como para las industrias culturales y creativas, de las que forma parte nuestro Carnaval. Abriremos una Diplomatura en Procesos Productivos en Diseño Indumentaria, destinada no sólo a jóvenes y adultos en general, sino fundamentalmente a diseñadores, vestuaristas y modistas que confeccionan los trajes de Carnaval. Ambas iniciativas serán desarrolladas por profesionales de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ.

Pondremos en el Camping Municipal, ubicado en Villa Observatorio, en funcionamiento un Taller Gastronómico para Eventos.

Comenzará a funcionar en breve la Escuela de Circo en el Sindicato Argentino de Televisión. La misión central del circo social es cultivar valores, habilidades y capacidades, mediante diversas disciplinas.

También en breve comenzará a funcionar la Escuela Municipal de Ajedrez, una disciplina que no es solo un juego de estrategia y habilidad, sino también una herramienta pedagógica que potencia el aprendizaje autónomo. En una primera etapa, las clases de ajedrez serán dictadas en el SUM de la Villa Mariano Moreno y la Delegación Oeste.

El Taller de Artes Industriales, con amplia salida laboral, funcionará en diferentes sectores del departamento, en forma trimestral, a fin de brindar herramientas para que sus asistentes puedan generar sus propios ingresos.

También brindaremos:

• Taller de arte para niños y niñas

• Taller de tango para jóvenes y adultos

• Taller de bordado en cinta y reciclado en tela

• Taller de bordado mexicano con reciclado

• Taller de pintura en acrílico, en madera, cerámica y yeso

• Taller de Teatro para personas de más de 40 años - Integración de personas con capacidades especiales.

• Taller de Percusión".

WhatsApp Image 2025-04-15 at 11.08.23.jpeg

Turismo

"En el área Turismo, nos proponemos desarrollar el turismo con la revalorización de los atractivos turísticos, como la Ruta de la Columna Cabot. Creación y desarrollo de productos y servicios, y desarrollo de programas de incentivos para el sector turístico.

Respecto a acciones pendientes, hemos definido para firmar:

• Convenios con Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, para el funcionamiento de la Escuela de Oficios y el plan de desarrollo y ordenamiento territorial.

• Convenio con el INTA

• Convenio con la Fundación Orquesta Escuela.

• Convenio con el Colegio de Ingeniero Civiles

• Convenio con el Sanatorio Argentino.

• Convenio con la Defensoría del Pueblo".

Acción Social

"Este año el servicio social municipal será optimizado con salas acondicionadas a nuevas con inicio de obra este 30 de abril (en los próximos días). También hemos incorporado dos vehículos 0 km Chevrolet Onix para el cortejo fúnebre municipal.

Haremos un Polideportivo Municipal Cubierto, con una superficie cubierta de 1.900 m2 de un Proyecto Integral Macro, “Recuperación de la Avenida Costanera”, que se integrará al “Predio Ferial” ya existente.

El polideportivo es la primera etapa de un proyecto municipal que es la “Ciudad deportiva de la Municipalidad de Chimbas”.

Ordenanzas

"En breve enviaré al Concejo Deliberante para su tratamiento, el proyecto de zona de carga y descarga y el de reordenamiento vehicular de Villa Paula y ya está para su tratamiento, el proyecto de declaración de protección de tierra fértil de El Mogote".