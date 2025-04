Only Rawson + Only Chimbas: la estrategia de la nueva era peronista

Cada jefe comunal tomó una decisión sobre cómo afrontar la crisis, hasta identitaria. Munisaga decidió replegarse puertas adentro, armando todos los acuerdos posibles para construir una mayoría. En el medio, hubo disputa por la conducción del PJ. No participó demasiado, le tocó como era natural la presidencia de la junta del departamento. Se sacó fotos con todos. Recibió objeciones por lo bajo. Fue así como casi naturalmente surgió “only Rawson”, un concepto que focaliza solo en la comuna que les tocó comandar.

En el medio, el acercamiento entre Munisaga y Fabián Gramajo (dos veces intendente de Chimbas) fue fortificándose. La premisa sedujo al chimbero, que decidió como conductor del San Juan Te quiero (fuerza que conduce al departamento que lo vio nacer) exportar la idea de trabajo, y focalizar la labor en la comuna que dirige su esposa, Daniela Rodríguez de Gramajo.

Lo que empezó con una seguidilla de gestos virtuales fue tomando cuerpo, hasta confirmarse con una decisión reciente de Munisaga. Hubo una reunión de intendentes convocada por el uñaquismo en Caucete. Para el encuentro, las fuentes consultadas informaron que al grupo de WhatsApp que tienen los intendentes, le nació un hijito: otro grupo, pero sin la chimbera Rodríguez. A través de este último hicieron la convocatoria a Caucete. Daniela Rodríguez dijo públicamente que había sido excluida de la invitación y Munisaga decidió faltar.

Son varias las razones del faltazo. No sólo cimentar el binomio que viene construyendo con Gramajo sino también evitar una foto con los mandamás del peronismo. Con las elecciones a diputado nacional soplándole la nuca a la dirigencia, en Rawson ven la escena con prudencia. No quieren un protagónico. Prefieren saltearse la fecha y ver qué pasa. Polarizar con Marcelo Orrego no es una opción que vean con mucho agrado ni en Rawson, ni en Chimbas.

Si algo une a Munisaga y a Gramajo es que nunca tuvieron el título de uñaquistas. El círculo rojo del pocitano siempre los miró con desconfianza. En las pasadas elecciones provinciales, Gramajo terminó sellando alianza con José Luis Gioja y compitió con la fórmula que primero encabezó Sergio y luego Rubén Uñac. Munisaga acompañó en todas las instancias al uñaquismo, pero su pasado común con Mauricio Ibarra generó ruido en la mesa U. Con la salida de Ibarra del uñaquismo, todas las miradas se posaron en el rawsino, que decidió no casarse con nadie –aún-.

Por lo bajo, desde el entorno de ambos dirigentes dicen que “no tienen patrones”. Una especie de enunciado emancipatorio, en el medio de pedidos del uñaquismo y del giojismo que reclaman fidelidad en la previa al armado de listas para competir en las elecciones a diputado nacional del 28 de octubre. Sin las PASO como ordenadoras, se deberá dirimir puertas adentro quiénes encabezarán las boletas, en un escenario que promete una fuerte polarización entre el Milei si y el Milei no. Claro está que la participación en esta disputa no es igual para Munisaga que para Gramajo: primero, uno es intendente y el otro no. Con una carta distinta en la mano de Gramajo, el chimbero buscará hasta último momento negociar un lugar para su espacio dentro de la propuesta peronista. A Munisaga el tiempo no lo apremia.

San Juan tiene 608.535 electores, según el último padrón del 2023. Rawson es el departamento con más votantes, concentra 100.527 votos. Chimbas contabiliza 73.535. La suma de ambos concentra el 28,6% de los electores sanjuaninos. Es esta suma la que empuja a los dirigentes a pensar en reforzar el binomio naciente.

La tarea de reconciliación con el peronismo en los departamentos que comandan ambos dirigentes no es fácil. En Rawson, Milei se impuso en el balotaje por más de 22 puntos sobre el tigrense Sergio Massa. En Chimbas, por más de 13 puntos. La cachetada en ambos bastiones peronistas fue fuerte.

Bien es sabido que en política nada dura para siempre. Ni siquiera lo que parecía irrompible. Basta mirar la ruptura reciente de Cristina con Axel (con gesto de por medio). Pero por estos días, la puja de poder pone en escena a este reciente matrimonio. Dicen que están atravesando procesos emancipatorio. Está por verse, como así también el manejo de la ansiedad ante liderazgos internos que suman objeciones.