Emilio Achem, a Tiempo: "Voy a trabajar mucho con todos los ministros"

Son de perfil político alto, conocidos: Emilio Achem irá a la Secretaría General de la Gobernación; Roberto Gutiérrez a Economía, Finanzas y Hacienda; Silvia Fuentes a Educación; Amilcar Dobladez a Salud; y Gustavo Fernández a Producción, Trabajo e Innovación.

En ese contexto, Tiempo tuvo un mano a mano con Achem, que estará a cargo del espacio de mayor articulación técnico político. Todo indica que funcionará como una especia de jefe de Gabinete de ministros.

Emilio Achem, designado secretario General de la Gobernación por Marcelo Orrego

Para Achem, su designación "es una gran alegría. Un honor en lo personal poder estar al lado de Marcelo trabajando en un cargo tan importante".

El actual secretario de Gobierno de Santa Lucía contó que "se venía charlando" con el electo. "Me lo comunicó como siempre, trabajamos todo el día con Marcelo. Me lo dijo en un momento", comentó.

Acto seguido, ahondó: "Yo voy a estar donde me necesite. Me tocó ser candidato y lo hice. Ahora me toca esta función y la voy a cumplir".

Sobre el estilo que tendrá el área, "todavía no lo hablamos con Marcelo. Mi función ha sido coordinar equipos técnicos, formular proyectos, he estado como jefe de campaña". En ese sentido, "voy a trabajar mucho con todos los ministros. Le vengo haciendo desde que forman parte de los equipos técnicos".

"La impronta la da el gobernador. Nos va a dar las líneas a seguir. Vamos a trabajar en equipo", sentenció.