Elecciones provinciales: cuánto cobrarán las autoridades electorales

Según establece el decreto que será firmado por el Gobernador, el Código Electoral establece "una compensación consistente en una suma fija en concepto de viático" y "autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las readecuaciones presupuestarias que fueran necesarias para dar cumplimiento a la presente norma legal"

Por su parte, el secretario electoral Pablo Yacante, explicó a Diario de Cuyo que se están designando las autoridades de mesa a través de una lista de voluntarios y una vez que acepten los cargos comenzarán las capacitaciones. "Estimamos que iniciarán en unos 15 días"

Además, Yacante manifestó que la capacitación "será obligatoria, pero no excluyente". Es decir que si no la realizan podrán participar de las elecciones, pero no recibirán los $10.000 o $12.000 según la función que cumplan. Cabe destacar que los suplentes deben asistir y acompañar en la mesa como vicepresidente.