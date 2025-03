Elecciones en CABA: Yamil Santoro bajó a su hermano, y encabezará la lista de legisladores

"Aparecieron diciendo 'qué chorros que son', 'estafadores'. Son ustedes los que estafan al electorado cambiando elección tras elección su identidad visual para que nadie sepan quiénes son", explicó Santoro sobre los opositores al proyecto liberal.

En ese marco, confirmó que su hermano Leandro Santoro no encabezará la lista de su fuerza, sino que lo hará él. "No somos como ustedes, por eso no va a ser mi hermano, el Leandro Santoro bueno, el que va a liderar la boleta, ni vamos a ir con un logo que se confunda", indicó.