El uñaquismo minimizó la respuesta de la Corte Suprema a los opositores

"Lo que la Corte Suprema ha hecho es un mero pase formal de recibir los papeles y decirle al procurador o procuradora que diga si este asunto lo puede entender la Corte Suprema. Es simplemente eso lo que ha pasado. Hago la aclaración porque el órgano que debería entender era el Tribunal Electoral de la Provincia, que ya desestimó cuatro impugnaciones de las cuales solo fueron dos apeladas y dijo que el ciudadano Sergio Mauricio Uñac está en condiciones de presentarse para gobernador", analizó Espósito en diálogo con Radio AM 1020.

El dictamen de la Procuraduría no es vinculante, sostuvo el apoderado oficialista. Pero la Corte es soberana de decidir agregó. "Entiendo que Vallejos ha difundido esto, pero también debería difundir que le dicen primero pague el sellado, lo han dicho en las dos presentaciones y, segundo, se le ha dicho que van a ver si pueden empezar a leer lo que han presentado o no. Es una cuestión meramente formal", remarcó.

Añadió: "con este esquema, podrían haber celebrado que los dejaron pasar, que llegaron dentro del horario hábil y que les pusieron el sello", expresó Espósito.

"Me parece que es válido como hecho político, no como hecho judicial", remató el apoderado de la lista de Uñac.

Las presentaciones que se dieron en los últimos días son las patrocinadas por dos sectores del frente Unidos por San Juan, ex Juntos por el Cambio. El pionero fue el presentado por la UCR de Eduardo Castro, que es una una acción declarativa de certeza teniendo como instancia originaria a la Corte Suprema; una presentación contra la Provincia, porque lo que se pide es la interpretación de una norma constitucional local y quien da la postura de esa norma es San Juan. En este caso no plantearon una cautelar ni la suspensión de la elección, porque creen que no dan los plazos para resolver eso. A esta presentación se sumó la del candidato a gobernador por evolución Liberal, Vallejos, quien interpuso en la Corte Suprema una acción declarativa de certeza y pidió una medida cautelar en defensa de la Constitución Provincial por sobre la candidatura del actual mandatario, Uñac, esto es, la suspensión de las elecciones del 14 de mayo.