El top ten de las principales definiciones de Uñac tras anunciar que va por la tercera gobernación

-"Hay una habilitación constitucional, no estoy de acuerdo con que cada hecho de la política se judicialice, pero estoy a disposición de lo que se requiera de mí. Si va a haber una judicialización, daremos los fundamentos respectivos"

-"En la discusión entre el oficialismo y la oposición se pierde de vista el desarrollo de las economías regionales, de la defensa de la minería, como un hecho trascendente para los sanjuaninos que generó un antes y un después en la provincia".

-"Sería muy bueno que haya una puja de proyectos dentro de lo que hoy sería el Frente de Todos, me parece tres listas un número razonable. El espacio de José Luis Gioja es un espacio consolidado, sería importante que esté, hemos conversado sobre la modificación del Código Electoral, después hemos tenido un impasse en las conversaciones, pero sería bueno que esté".

-"Tenemos de los menores índices de desocupación, el 3%. Ese 3% es un desafío para el gobierno, para que se puedan incluir dentro del mercado laboral".

-"Hay un equipo de trabajo, haciendo un paralelismo con el DT de la selección, que nos dijo que no nos iba a dejar tirados y que confiáramos en ese equipo, me parece que acá hay un grupo de trabajo que hay que seguir consolidando lo conseguido e ir por nuevos desafíos".

-"Hay ministros que tendrán nuevos desafíos y habrá sanjuaninos y dirigentes que tendrán oportunidades. No se descarta nada (sobre una mujer como candidata a vicegobernadora)".

-"Esto implicó un análisis personal muy fuerte, gobernar no es fácil, la sociedad sanjuanina es inteligente, informada, que exige a los gobernantes más. Hay un sinnúmero de sanjuaninos que nos han acompañado siempre, pero queremos más".

-"La tercera etapa será una etapa de consolidación, que no se discuta más minería sí o minería no, se sostiene desarrollándola no escondiéndola. Hay que incorporar nuevos desafíos y nuevas personas".

-"La próxima etapa va a ser de liderazgos fuertes y las provincias que no tengan liderazgos fuertes van a ser arrasados por la ola nacional. Tenemos que seguir haciendo, defender las cosas desde la palabra pero seguir construyendo San Juan".

-"Lo nacional no ha sido motivo de análisis, yo me conformo con ser parte de esas cinco personas que tienen una opinión".