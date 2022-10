El sorpresivo video de Alfredo Avelín elogiando al ex secretario K Guillermo Moreno

La semana pasada, el líder de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín Nollens, estuvo en Buenos Aires, para disertar sobre la defensa de los hielos continentales en relación a Chile. Fue invitado por el ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno. Al final del encuentro hubo grabaron un video donde el sanjuanino da sorpresivos elogios al ex funcionario kirchnerista. "Estamos trabajando en un acuerdo nacional", dijo el sanjuanino.

El cruzadista participó de un foro de debate que organizó el espacio "Principios y valores", que creó Moreno luego de enemistarse con Cristina Kirchner. De hecho, quien fuera uno de los alfiles más importantes del modelo de la "década ganada" dijo que el gobierno de Alberto Fernández "hambrea al pueblo" y que "no puede ser peronista".

Avelín Nollens enfatizó, en el video de un minuto y cuarenta segundos, que el acuerdo debe ser entre "los patriotas, hombres libres y honestos como Guillermo" para que "podamos empezar a convocar a los hombres y mujeres que tengan pensamiento nacional, que piensen en un país de honestidad, respeto y sentido común". "Hay que devolverle a la gente la credibilidad en la política", remarcó.

El sorpresivo elogio de Alfredo Avelín a Guillermo Moreno.

No obstante, pese a que los militantes le consultaron por qué apoya a Moreno, el sanjuanino dijo a Tiempo de San Juan que no está planificando una unidad. "Los hombres de la política podemos dialogar con todos los sectores", explicó sobre su participación. Además, comentó que valora que Moreno "se dio cuenta que el kirchnerismo no va a ningún lado".

Lo sorpresivo del video es que Avelín Nollens fue el primero en abrirle la puerta al libertario Javier Milei. El sello de Cruzada Renovadora iba a bajar la estructura del diputado nacional hasta que hubo desavenencias en temas particulares como la venta de órganos. Ahora pasó a elogiar a un peronista ortodoxo como Moreno. No lo ve mal porque "Pichetto tuvo un pasado kirchnerista".

Asimismo, contó que Cruzada elegirá a fin de año a qué candidato nacional apoyará. En tanto, en el plano sanjuanino, dijo que están firmes en la alianza con Acción por una Democracia Nueva (Adn), de Martín Turcumán. Aseguró que la coalición pondrá un candidato a gobernador para 2023.