El sindicalista sanjuanino al que le impusieron una prohibición de acercamiento y adelanta que no la cumplirá

La Justicia de San Juan dictó una prohibición de acercamiento contra el secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Antonino D’amico, por una denuncia que radicaron seis trabajadoras del Municipio de Angaco. Ahora, el dirigente aseguró a Tiempo de San Juan que no cumplirá con la sentencia, debido a que “es imposible” porque no conoce a las denunciantes.

Cabe recordar que las agresiones se dieron en el marco del reclamo que lleva adelante el gremio por la decisión del actual jefe comunal, José Castro, de anular el pase a planta permanente de 28 trabajadores que el exintendente Carlos Maza Peze ascendió de manera ilegal antes de terminar su gestión.

Ante esta situación, D’Amico habló con este medio y adelantó que no cumplirá con la decisión judicial, debido a que “no sabe quiénes son las denunciantes” y, por consecuencia, no sabe cuándo se acercará o alejará de las mismas.

"Personas que yo no conozco se han sentido ofendidas porque hay gente implicada que son hijos de los concejales, hermanos del intendente", lanzó contra la gestión actual.

En este sentido, apuntó contra el peronismo y aseguró que no le están dejando cumplir con la función de abogado del gremio. “No voy a dejar de ir al municipio, porque yo me voy a seguir acercando al municipio, donde mis clientes me necesiten”, dijo

El sindicalista aprovechó para pegarle a los miembros de la Corte de Justicia de la provincia, Marcelo Lima, Adriana García Nieto, Juan José Victoria, Daniel Olivares Yapur y Guillermo de Sanctis. Conforme planteó “son todos militantes del peronismo”.

“Voy a presentar un recurso de amparo, porque me están cortando mi derecho de representar a los trabajadores. Es imposible esto”, apuntó.

Una causa “para molestar”

En las últimas horas, reflotaron una condena a tres años de prisión en suspenso por el artículo Nº178 inciso 5 del Código Penal, que indica que sufrirá prisión de dos a seis años “quien cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”. La misma se refiere tanto a D’Amico como a Pascual Manchineles, exsecretario general del gremio.

D’Amico respondió y aseguró que se trata de una condena antigua, que él mismo elevó a la Corte Suprema de Justicia y que, por no considerarla importante, la desestimaron. Por esto, según contó, la causa se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Están intentando ensuciarme con causas viejas”, cerró.