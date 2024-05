El Senado le suspendió la exposición a la canciller Diana Mondino

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino , no irá a la exposición en el Senado de la Nación , donde iba a explicar la política exterior del Gobierno con el reciente conflicto diplomático entre la Argentina y España como telón de fondo, debido a que desde la Cámara alta aplazaron el encuentro por "superposición de agendas". El encuentro estaba previsto para las 16 bajo el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el senador libertario, Francisco Paoltroni (Formosa), según detallaba la agenda oficial publicada por la Cámara alta. Sin embargo, una hora de antes de su inicio, se canceló.

"Asociar a un Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porque un comentario que fue bastante críptico porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido, y convertirlo en una cuestión de estado no es habitual", dijo, tras el viaje de cinco días del mandatario.