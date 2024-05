La polémica frase de Diana Mondino: "Los chinos son todos...

A fondo Fuertes declaraciones de Diana Mondino: decretazos, no a los BRICS, y "cómprense un generador"

"Ya se ha hecho una inspección a la Estación Espacial China y a la europea. Fue el mismo equipo a ambas y en el transcurso de una semana, esos equipos no percibieron nada raro. Lo que sí vamos a hacer es formar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos. Porque en la base China se puede utilizar no solo los equipos, sino durante una determinada cantidad de tiempo. Y eso Argentina no lo estaba usando'', comenzó, razonable, la funcionaria.

Luego, a modo de resumen, graficó con una expresión de las más desafortunadas que se le recuerden: ''Nadie detectó que hubiera personal militar allí; son chinos, son todos iguales'', dijo.

La situación se da en el medio de un proceso de recomposición de Argentina para con China, luego de que en campaña Javier Milei asegurara que jamás haría negocios con el gigante asiático por considerar a su gobierno una "tiranía", y ser "comunistas".

Mondino había encendido los ánimos chinos también cuando, ya canciller, recibió a diplomáticos taiwaneses, reconociéndoles un status que China niega, ya que los considera ocupantes ilegales de una isla que le pertenece, con la venia de los Estados Unidos.

No es la primera vez que Mondino tiene expresiones que muchas minorías o sectores de la población consideraron repudiables.

Cabe recordar aquella entrevista con el periodista de La Nación Más con el periodista Luis Novaresio, casado en el marco del matrimonio igualitario, que escuchó estupefacto como Mondino comparó las relaciones homosexuales con tener piojos. "Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección. Después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", dijo.

La gaffe de Mondino en referencia a los ciudadanos chinos tuvo miles de réplicas de todo color y humor.

