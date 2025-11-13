jueves 13 de noviembre 2025

Reconocimiento

El Senado le otorgó la mención "Valor Científico 2025" a Tulio del Bono

El Senado de la Nación reconoció al ingeniero Tulio Abel Del Bono con la mención “Valor Científico 2025”, destacando su amplia trayectoria en la gestión universitaria y en el impulso de políticas de ciencia y tecnología a nivel provincial y nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Senado de la Nación distinguió al ingeniero Tulio Abel Del Bono con la mención “Valor Científico 2025”, un reconocimiento que otorga cada año la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Alta a referentes cuyo aporte ha sido clave para el desarrollo científico del país.

El exsecretario de Ciencia y Tecnología de San Juan no pudo asistir a la ceremonia en Buenos Aires, pero recibió el reconocimiento a través de representantes que destacaron su extensa trayectoria y su papel en la consolidación de políticas científicas tanto a nivel provincial como nacional.

Del Bono cuenta con una destacada carrera vinculada a la educación universitaria y la gestión científica. Fue rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) desde 1988, durante cuatro períodos consecutivos, desempeñando un rol central en la modernización académica e institucional.

A nivel nacional, entre 2003 y 2007, ejerció como secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, donde impulsó múltiples programas estratégicos de investigación y fortalecimiento del sistema científico argentino.

En San Juan, fue el creador de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, cargo que ocupó durante la gestión del entonces gobernador Sergio Uñac, promoviendo iniciativas de desarrollo tecnológico, vinculación productiva y federalización del conocimiento. Además, representó al Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) ante el Directorio del CONICET, integrando espacios de decisión fundamentales para la política científica del país.

Temas
