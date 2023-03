El sector minero, con los tapones de punta contra los docentes autoconvocados

Daniel Cárcamo, titular de CASEMI, dijo que la entidad entiende el derecho y legalidad de la protesta, "pero también les pedimos que den el ejemplo con lo que enseñan en las aulas, que los derechos de uno terminan cuando comienzan los del otro". Agregó que "la protesta cercena los derechos de los trabajadores, vulneran los derechos a circular libremente y vulnera el derecho del trabajador que hace 15 días que está arriba y desea regresar a su domicilio". Desde la entidad además destacaron las pérdidas económicas que genera el corte, "en un momento crítico de la economía, con inflación, donde las empresas debemos ajustar costos todos los días y tratamos de no despedir personal".

Por su parte, Fernando Godoy, titular de CAPRIMSA, cuestionó que el freno a la operación en plena montaña perjudica a los operarios que trabajan en la mina y a los proveedores. ''No creo que afectar a Barrick sea correcto por el aporte que realiza a la economía de San Juan como la empresa mas grande del país en actividad, con 4.000 puestos de trabajo''. dijo el empresario. "Estamos mezclando las cosas, atacando un sector ajeno al conflicto", se quejó. Godoy añadió que la minería está en momentos delicados, con minas que están cerrando, mientras hay expectativas de otras que puedan dar pasos para avanzar y pueden frenarse por estos conflictos sociales.

La reacción se produjo porque los docentes, muchos de Iglesia pero también provenientes de la capital sanjuanina, según indicaron fuentes del sector; se ubicaron en la zona de la garita de entrada al proyecto ubicado en Tudcum, Iglesia, desde las 5 de la mañana. Hace varios días que los docentes autoconvocados vienen asistiendo a la entrada de la mina y demorando los ingresos y egresos, pero hoy realizaron un corte que directamente impidió la entrada y salida de vehículos.

El corte total en el ingreso a Veladero generó múltiples inconvenientes, Justamente hoy que se producía el recambio de unos 300 trabajadores y contratistas que debían bajar luego de haber trabajado 14 días, mientras otro tanto esperaba subir a realizar el recambio. Además se tendrá que reprogramar la logística de cargas. Fuentes de la compañía informaron que en estos momentos la mina se encuentra aprovisionando combustible para el Operativo Invierno, y un día de parálisis obliga reprogramar todo el esquema de la temporada.

La protesta de los sectores perjudicados no se hizo esperar. El argumento principal es que la minería –principal generadora de ingreso de divisas a las arcas provinciales- es ajena al conflicto salarial docente, y si no hay producción en la provincia, no habrá ingreso de fondos y, por ende, no se podrá pagar ninguna mejora salarial pactada entre las partes.

En la mina no descartan que si los cortes siguen en los próximos días se acudirá a las autoridades provinciales para que tomen alguna medida.

Los docentes autoconvocados cumplen hoy 15 días de paro sin asistencia a clases, aunque en los últimos días el nivel de acatamiento disminuyó sensiblemente. Para hoy organizaron varios puntos de protesta enfrente del Centro Cívico y en las puertas de Casa de Gobierno, además de la concentración "al pie de la cordillera" organizada por los docentes de los 4 departamentos alejados.