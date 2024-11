El sanjuanino José Peluc tomó distancia del "brazo armado" del Gordo Dan

Peluc, en sintonía con otros referentes del oficialismo nacional que salieron a bajarle el tono y reinterpretar los dichos del influencer, opinó que "nosotros estamos muy concentrados en la parte política, en el armado del partido, a nivel provincial y nacional. Ese es el brazo nuestro". Y, sobre qué le parece esta idea del "brazo armado", respondió que "la verdad es que me enteré por las redes y las noticias. No tengo conocimiento de eso. Recién ahora estoy viajando a Buenos Aires y seguramente que si hay alguna reunión política tomaremos conocimiento. Pero no en la idea nuestra. La idea nuestra es desde la política, desde el juego político y partidario y no otra cosa".

Luego de que el domingo se viralizara un video en el que el conductor del canal de streaming oficialista Carajo se expresara durante la presentación de la agrupación en San Miguel, este lunes Agustín Romo, diputado provincial y uno de los tuiteros más influyentes del oficialismo, salió a aclarar que "El Gordo Dan dijo: 'El brazo armado de La Libertad Avanza, pero armados con el arma más poderosa del siglo XXI, el celular'".

Peluc opinó este martes, en diálogo con Radio Sarmiento, que "nosotros no tuvimos ese trabajo (de redes) en las elecciones pasadas y nos fue bien. Y creemos que no debemos cambiar nada si nos fue bien así. Entonces nosotros vamos a seguir en el marco de lo político. Si a nivel nacional nos piden gente que se sume ahí, veremos quiénes son los que más están acorde a esa situación. Pero no de lo nuestro. Lo nuestro es político, es partidario, y no sale de ahí".

La violencia, desde la óptica libertaria

También analizó Peluc sobre el debate acerca de la violencia en medios y redes sociales y otras acciones desde LLA, que quedó en el ojo de la tormenta con las expresiones del Gordo Dan, que "no sé si le 'garpa' a esta gente la violencia. Yo lo que creo que en la política desde hace tiempo hay violencia en las redes sociales y hay que ir acomodándose a las circunstancias hasta que se baje la espuma y se encuentre otra forma. Pero esto no es que nació ahora. Viene estando y cada sector político va de alguna manera poniendo su defensa a la altura de lo que los demás van generando también".

Incluso el sanjuanino habló sobre el estilo del propio Javier Milei en sus descalificaciones constantes hacia lo que no le gusta. "Eso yo no lo veo como una violencia. El hecho de ser sincero y decir lo que pensamos no lo veo violento, lo veo sincero. Me ha pasado que muchas veces he tenido expresiones también con respecto a otros sectores políticos o alguna institución que veo que no funciona y nos mostramos tal cual somos. Si yo tengo que tratar a alguien de otra manera, desde la corrupción, desde cómo manejan las cosas públicas, es lo que yo pienso. Y después la gente verá, en su momento me evaluará".

Por otro lado, en una suerte de justificación sobre el mensaje de Las Fuerzas del Cielo, Peluc destacó que "hablar de brazo armado es poner tope también a los violentos de los otros sectores que vienen estando. No podemos desconocer que la violencia en redes y en discusiones en el nivel más joven, viene estando. Y tenemos que estar a la altura de la defensa de cualquier cosa que se quiera ir sometiendo. No se olviden que el presidente viene teniendo muchos capítulos de cierta violencia para ver si no llega a culminar su mandato y demás. Y bueno, tiene que defenderse".