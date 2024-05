El rector de la UNSJ habló de su sueldo y dijo que hay un "ensañamiento" contra él

Consultado por Tiempo de San Juan sobre qué hay de cierto en que él, la vicerrectora y los decanos ganan casi 5 millones de pesos, y cómo se ve ante la sociedad que se aumenten los salarios en medio de esta situación económica en todo el país, respondió que "yo no sé cuánto es el salario en bruto que tenemos, pero tenemos tremendos descuentos que yo siempre digo, hay otros sectores de la comunidad que no son afectados por el impuesto a las Ganancias, a esos montos que por ahí transuntan, y hay que sacarle el 35-40% y ese es el sueldo que a nosotros nos queda. Si eso lo fijamos, nos damos cuenta de que estamos bastante por debajo de otros funcionarios que quizás no tengan la misma responsabilidad que es la que tiene un rector de una universidad nacional".