El PJ tantea los votos sobre los pedidos de informe de Orrego; Gramajo muestra la artillería para la interna; y el bloquismo juega en Sportivo

En el peronismo no atinaron a dar una respuesta conjunta. No hubo comunicado del Partido Justicialista ni flyer en las redes sociales del bloque. Más bien intentaron bajarle el precio a la situación al mismo tiempo que consultaron con los diputados socios. La bancada está fuertemente debilitada desde el inicio de la gestión orreguista. Este diario publicó un análisis sobre el tema titulado El desmembramiento del uñaquismo en la Legislatura: el bloque mayoritario que no puede construir mayoría (click aquí), porque la conformación indicaría que es el bloque más fuerte, pero dista mucho de serlo. Sobre todo por la pérdida de un aliado clave: el bloque Bloquista, del exsubsecretario de Unidad de Gobernación, Luis Rueda. Son cuatro votos que dialogan de forma constante con el oficialismo.

Por eso Quiroga Moyano tantea a propios y extraños. Según las fuentes, tanto el titular del Frente Renovador, Franco Aranda, como el diputado departamental de Angaco, Marcelo Mallea, darán el visto bueno para la aprobación de los proyectos de comunicación. El presidente del PJ mantuvo una reunión el viernes con el ullunero Leopoldo Soler y el vallisto Omar Ortiz que, aparentemente, serán orgánicos al justicialismo. Al menos eso aseguraron las fuentes.

Luego habrá verticalidad de los legisladores que responden a José Luis Gioja, Graciela Seva y Mario Herrero. Los dos se mostraron abiertamente en contra de los pedidos de informe, que tildaron de "oportunistas" en tiempos electorales. Por las dudas, de acuerdo a las fuentes, hubo una comunicación con el diputado y secretario General de la CGT San Juan, Eduardo Cabello. Todo indica que el cegetista simplemente respondió: "Qué investiguen lo que tengan que investigar" y que, en todo caso, los proyectos pasen a comisión.

Es una de las ideas que baraja el bloque Justicialista. Sencillamente pedir el pase a comisiones de los proyectos. Incluso, un peronista deslizó la posibilidad de crear una comisión investigadora como ya sucedió por pedido de la entonces diputada Susana Laciar sobre las obras públicas del periodo de Gioja. "Esto ya pasó antes", se animó a decir. Y Quiroga Moyano expresó públicamente que pasarán a la ofensiva: "Vamos a reactivar los más de 20 pedidos de informe que hicimos en lo que va de la gestión".

Una verdadera incógnita es la postura del legislador por Chimbas, Gabriel Sánchez. El diputado del monobloque San Juan Te Quiero es pendulante. A veces acompaña al justicialismo, a veces acompaña al orreguismo. Si bien la reacción inicial de Sánchez es votar en contra de los pedidos de informe, no es claro que esa posición se sostenga. La performance del chimbero está fuertemente ligada al armado político del referente del espacio, el exintendente Fabián Gramajo. Hubo deliberaciones en el seno del Chimbas Te Quiero respecto al sentido de la votación porque hay dos elementos en juego. Según interpretaron, no hubo buena voluntad del uñaquismo en situación precedentes. Ejemplificaron con el accionar del Tribunal de Cuentas, que está conducido por los uñaquistas Pablo García Nieto y Juan Flores.

Desde el entorno de Gramajo, tomaron como una señal de hostilidad que el organismo haya reprobado el ejercicio del 2022 y que continúe analizando el del 2023. "Nos piden la fotocopia de la copia de todo y nosotros tenemos los papeles en regla", dijeron, en referencia al comportamiento del Tribunal de Cuentas. Entonces, según razonaron, si no hubo buena voluntad del uñaquismo, por qué habría de haberla ahora a través de Sánchez. Ergo, no hay una decisión tomada. También hay que analizar el comportamiento de Gramajo entorno a la presunta unidad del peronismo. El chimbero mostrará toda la artillería durante las semanas siguientes. Sacó la primera foto con su tropa en el mismo momento en que el Congreso Justicialista autorizó el sistema de internas abiertas en la sede central del PJ.

El exintendente lanzó un operativo como si fuese a presentarse a la interna partidaria. El viernes en la noche tuvo una reunión en la Junta Departamental con los afiliados y decidió, en conjunto con la intendenta y socia política Daniela Rodríguez, reactivar el aparato en todo el departamento y desplegar las fuerzas. El sábado al mediodía hubo un encuentro en la salón principal del Chimbas Te Quiero en las inmediaciones de la plaza departamental. Durante la semana, inaugurará otros dos salones, al este y al oeste del distrito. El próximo estará ubicado en Benavidez y Bonduel, a unas cinco cuadras de la Villa Obrera. "Si era interna cerrada, nos íbamos a concentrar en la Junta, pero ahora que es abierta, tenemos que invitar a nuestros socios del bloquismo departamental y también a los independientes, a los trabajadores, a los docentes", dijeron desde Chimbas Te Quiero. Además, manifestaron que "la unidad todavía no la vemos, nosotros nos tenemos que preparar para competir". La premisa está en una pregunta: "¿Y si nos nos ponemos de acuerdo?".

Finalmente, pero no menos importante. El bloquismo tiene figuras que van a disputar las elecciones en el club Sportivo Desamparados. Son el expresidente de la institución, Raúl Sánchez, y el correligionario Nelson López. El primero es conocido en el ámbito deportivo y quiere volver a timonear el club. El segundo es el hermano de la diputada uñaquista Marisa López. Resulta que toda la familia de la exministra de Hacienda es de raigambre cantonista. Incluso, Nelson fue candidato a intendente de Albardón en las elecciones del 2023. Si bien no hay un apoyo partidario explícito, sí hubo contactos con Luis Rueda. También trascendió una reunión con el vicegobernador Martín. Sin embargo, tampoco hubo apoyo explícito en ese sentido.