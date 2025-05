Caños pagados a 50 millones de dólares que se rompen y remedios con sobreprecio: las sospechas de Orrego sobre Uñac

Martín dio detalles de las sospechas que maneja el Gobierno actual sobre su predecesor. "Primero, la construcción del acueducto de Gran Tulúm se ha ejecutado alrededor del 50% de la obra y se compró la cañería, que no estuvo acorde a la obra. Es una cañería que se construyó, entiendo, en la provincia de San Juan, que se hizo por electrofusión y cuando hicieron las pruebas esa cañería no resultó. Tuvieron que cambiar toda la cañería por una más resistente pero tampoco resistiría, están las auditorías pertinentes y en una semana se van a conocer".

"La obra se construyó hasta mediados del 2023. Previo a la paralización de la obra, había sucedido esto que tuvieron que cambiar en el tramo que se había construido tuvieron que cambiar la cañería. Porque la cañería que habían puesto era para obras cloacales o fluviales en la que el agua baja por decantación y no por presión. Por lo tanto esa primera cañería no iba a ser lo suficientemente resistente. De hecho, no pasó las pruebas hidráulicas. Y, bueno, se cambió la cañería", dijo en diálogo con Radio Sarmiento.

"Posteriormente se puso otro tipo de cañería y cuando asumió nuestra gestión, lo primero que se hizo fue comenzar a investigar toda esta situación, la gente de OSSE. Y se estaba probando y se ha solicitado a una entidad la auditoría de estas cañerías, se ha tenido que hacer recorte de caño, que se ha hecho ante escribrano público. Todo esto ha llevado a un proceso. Son meses de investigar, de saber cómo se viene dando esta situación. En algunos días más se va a tener el informe de esta entidad sobre la calidad o si esa cañería va a ser suficientemente resistente para la obra".

acueducto.webp El Acueducto Gran Tulum, en el ojo de la tormenta.

Incluso ya hay una cifra del supuesto perjuicio económico en danza: "Se supuso que con la cañería construida bajo el sistema de electrofusión iba a ser suficiente. Después resultó que no fue suficiente, pero eso implicó una gran cantidad de recursos. Se nos explica que eso implicó 50 millones de dólares y que después hubo que levantar toda esa cañería para poner otra cañería construida bajo termofusión. No electrofusión, sino bajo termofusión, que se supone que es más resistente".

Además, dijo Martín que "se entiende que existe la posibilidad de sobreprecio en la compra de los caños y también nos explica la gente de OSSE que se ha comprado una cantidad excesiva de cañería".

"Los diputados hacen este pedido con la finalidad de llegar al fondo de la verdad y para ver si existe alguna irregularidad. Han investigado de manera informal y ahora nuestro bloque lo que pretende es que haya una respuesta ya formal para ratificar esto o no, tener las pruebas ya fehacientes", remarcó Martín.

Medicamentos con sobreprecios y pauta por 14 millones de dólares

Otra situación sobre la que el orreguismo pidió informes sobre la compra de medicamentos que se hizo en la gestión de Sergio Uñac por parte del Ministerio de Desarrollo Humano. "La persona que estaba encargada del área Farmacia habría advertido el sobreprecio en los medicamentos, de manera formal, entiendo que con la presentación de un expediente, la posibilidad de sobreprecio. Eso pasó a la Contaduría General de la Provincia, hubo algunas recomendaciones. Y luego no habría pasado nada, es decir, habría seguido la situación como siempre, habría seguido comprando bajo la misma modalidad, bajo el mismo proveedor, y las mismas circunstancias", detalló Martín.

Sobre esta presunta situación, el vicegobernador dijo que no hay determinada una cifra sobre estos sobreprecios. "Precisamente es lo que se solicita, todo esto de informe, quiénes han sido los proveedores, la manera de contratación, los precios... Es lo que se solicita para que una vez que se tenga la prueba, se pueda avanzar o no, según lo que resulte en todo esto".

El tercer eje a investigar tiene que ver con pauta oficial. "Después está el tema de lo que hizo la Secretaría General de la Gobernación en la contratación de medios por 14 millones de dólares, que también se ha solicitado la información pertinente", precisó Martín.

Cómo sigue y la chance de llevar a Uñac a la Justicia

Tras la presentación del bloque orreguista en la Cámara de Diputados local de estos pedidos de informes al Ejecutivo actual pero sobre acciones de la gestión anterior, se debe aprobar en el recinto, pero antes pasarán por comisión. El orreguismo deberá conseguir los votos de los aliados para poder avanzar con estas solicitudes. No hay plazos concretos.

"Nuestros legisladores y algunas otras personas más han estado armando estos rompecabezas, que son realmente complejos. Recordemos que tenemos 12 diputados de 36, tenemos algunos diputados que muchas veces nos apoyan, y bueno, que a veces logramos mayoría, y otras veces no, pero esperemos poder tener en esta ocasión, cuando vuelva de las comisiones, poder tener el apoyo paraque esos primeros informes vayan a los organismos pertinentes, y una vez que los organismos pertinentes informen, ahí sí, ya veremos qué es lo que se puede hacer", dijo Martín.

El vicegobernador dijo que los ojos están puestos más que nada sobre la última gestión de Uñac. "No es fácil llevar la gestión a investigar, y son situaciones que no son tan claras de poder dilucidar. No se puede hacer un pedido de informes sobre algo que no tenga fundamentos. Pero hay fundamentos", remarcó.

Respecto de ir a la Justicia, Martín expresó que "para eso que tener las pruebas, las cosas claras, para poder avanzar con firmeza".

Incluso no descartó que se avance más adelante en poner bajo la lupa otras acciones de la gestión anterior con otros pedidos de informes. "Hay otras situaciones. No me animo a decir que acá va a quedar. Pero entiendo que hay otras situaciones en los ministerios. Es muy grande el gobierno, hay muchos ministerios. Todos los ministerios tienen ciertas situaciones que llaman un poco la atención. Y yo diría la mayoría, por no decir todos".