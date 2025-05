Guillermo Velasco: la medida que sí o sí tomaría como rector, una nueva lógica presupuestaria y tecnología para la transparencia

En primer lugar, defendemos firmemente la universidad pública y creemos que es urgente que el gobierno nacional sancione una Ley de Financiamiento Universitario. El veto a la ley de presupuesto fue un retroceso enorme. Pero también entendemos que la optimización del presupuesto no depende solo de los recursos disponibles, sino de cómo se distribuyen. Actualmente, el reparto se hace desde el Rectorado hacia las unidades académicas, pero nosotros proponemos invertir ese orden: que sean las facultades y escuelas quienes definan sus prioridades y necesidades, y desde ahí se construya la asignación presupuestaria. Este cambio permitirá garantizar el funcionamiento pleno de las unidades, que son el verdadero motor de la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

¿Qué propuestas tiene para mejorar la calidad de la enseñanza en las distintas facultades?

La calidad educativa tiene varios componentes. Por un lado, impulsaremos una revisión profunda de los planes de estudio para adecuarlos a los desafíos actuales. Esto incluye identificar carreras prioritarias y actualizar contenidos. Por otro lado, vamos a fomentar la formación continua de los docentes y egresados. Sabemos que esto está condicionado por la realidad salarial, por lo que también será parte de nuestra agenda exigir mejoras en ese sentido. Además, apostamos a metodologías pedagógicas innovadoras y a una articulación más fluida entre teoría y práctica. La universidad no puede enseñar con parámetros del siglo pasado.

¿Cómo planea fomentar la formación continua de los docentes?

La formación permanente debe ser una política institucional. Para eso, vamos a generar instancias de capacitación regulares, articuladas con las demandas académicas y sociales actuales. Esto incluye también a los egresados que quieran seguir perfeccionándose. Además, entendemos que la actualización docente no es solo una obligación, sino una necesidad en un contexto cambiante, donde las tecnologías, los métodos y los contenidos avanzan constantemente. Por eso, el Estado debe garantizar también las condiciones laborales para que esa formación sea posible.

¿Qué políticas implementará para reducir la deserción estudiantil?

La deserción tiene múltiples causas. Vamos a abordarla desde tres frentes: primero, transformando el curso de ingreso en un proceso anual que fortalezca las competencias básicas de los estudiantes. Segundo, ofreciendo una orientación vocacional más efectiva. Las ferias educativas no están cumpliendo ese rol: ver 60 carreras en dos horas no ayuda a definir una vocación. Proponemos crear contenidos digitales específicos, accesibles, que permitan conocer a fondo cada carrera. Y en tercer lugar, impulsaremos el sistema de tutorías estudiantiles. Los tutores no solo acompañan académicamente, también detectan problemáticas personales o sociales que afectan la permanencia.

¿Cuál es su visión sobre el acceso, la permanencia y el egreso en la UNSJ?

El acceso empieza mucho antes del ingreso. Por eso necesitamos mejorar la articulación con el nivel medio y brindar herramientas para que los estudiantes lleguen con un proyecto definido. En cuanto a la permanencia, volvemos al rol clave de los tutores y del acompañamiento académico. Y sobre el egreso, debemos trabajar en la adecuación de los planes de estudio. En 2027 entra en vigencia la norma SACAU sobre créditos académicos. Esto no solo permitirá acortar carreras, sino también flexibilizar los trayectos formativos, incluso entre distintas facultades o universidades. Apostamos a la doble titulación, a los títulos intermedios, y a internacionalizar la formación.

Embed - Entrevista Guillermo Velasco - Candidato a Rector de la UNSJ

¿Qué mejoras propone en servicios como becas, comedores y salud estudiantil?

La prioridad es garantizar el acceso igualitario. Para eso, el otorgamiento de becas y el acceso al comedor deben basarse en criterios transparentes, académicos y socioeconómicos. Además, haremos un seguimiento del rendimiento académico de los beneficiarios para que la beca no solo sea un derecho, sino también un incentivo. En cuanto a salud, vamos a reforzar la atención primaria y la salud mental, que es una problemática creciente en la comunidad universitaria. Todo esto, por supuesto, en la medida que el presupuesto lo permita. Pero no podemos resignarnos a gestionar la escasez.

¿Qué obras considera necesarias? ¿Cómo planea modernizar los espacios y recursos tecnológicos?

La infraestructura debe acompañar el crecimiento académico. Vamos a priorizar el mantenimiento, refacción y actualización de los espacios en las unidades académicas. En cuanto a equipamiento, muchas carreras siguen usando tecnología obsoleta que no se corresponde con lo que exige el mercado laboral. Necesitamos invertir en laboratorios, aulas híbridas, acceso a internet de calidad, y software específico. En Arquitectura ya hemos instalado aulas híbridas que permiten combinar presencialidad con virtualidad en tiempo real. Queremos replicar esa experiencia en otras facultades, siempre respetando la especificidad de cada disciplina.

¿Qué medida nunca tomaría siendo rector y cuál sería la primera que implementaría?

Es difícil anticipar qué medida “nunca” tomaríamos porque depende de los contextos, pero lo que sí tenemos claro es lo primero que haremos: convocar una mesa de diálogo con el gobierno provincial, cámaras empresarias, gremios y entidades intermedias para definir qué universidad necesita la provincia. De ahí surgirán nuevas carreras, tecnicaturas, diplomaturas y oficios. Esto permitirá una formación más pertinente, con impacto directo en la calidad de vida de la gente y en el desarrollo productivo. Además, fortaleceremos la investigación aplicada, que debe dar respuesta concreta a los problemas de San Juan.

¿Qué opina del gobierno nacional y del gobierno provincial? ¿Cuál es su relación con este último?

El modelo del gobierno nacional nos preocupa profundamente. Es un modelo que desfinancia la educación, la ciencia y la salud pública. No se puede construir un país sin universidades, sin investigación, sin desarrollo. En cambio, con el gobierno provincial vemos otra actitud. El gobernador Orrego, más allá de los recursos limitados, ha sostenido la obra pública y ha mostrado voluntad de diálogo. Creemos que la UNSJ debe ser un socio estratégico del gobierno de San Juan, sin importar quién esté en el poder. La universidad tiene que estar al servicio del desarrollo social y económico de la provincia. Y eso no es hacer política partidaria: es hacer política universitaria, que es lo que venimos a proponer.