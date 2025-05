El libertario Iñaki Gutiérrez fue increpado por trabajadores yerbateros, en una caminata de campaña en Misiones, junto a Karina Milei

“Esto no es Buenos Aires, Pepona. Acá la gente labura y no come cuentos”, le espetó un comerciante mientras Gutiérrez intentaba moverse junto a la comitiva libertaria en el centro de Oberá. El escrache espontáneo sumó rápidamente a otros vecinos, algunos de los cuales comenzaron a gritarle “vendepatria” y “títere de Milei”.