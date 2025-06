Radiotelescopio CART en Barreal y los motivos que demoran el ensamble de la antena

Pero el tiempo pasó, finalizó el primer trimestre y no hubo mayores novedades. Fuentes relacionadas al proyecto informaron a Tiempo de San Juan que desde febrero los trabajos están parados, ya que se encuentran a la espera del arribo de piezas y motores que serán parte fundamental del ensamblado. Estas piezas son provenientes de China y su arribo a Buenos Aires demora entre 30 a 40 días.

Un detalle no menor, y que lleva a los especialistas a no aventurar fecha de probable montaje, es que estas piezas aún no han salido del país asiático rumbo al puerto porteño, por lo que no se puede establecer una fecha tentativa de continuidad de las tareas.

A eso hay que sumar la grúa especial que tiene una capacidad de 700 toneladas, que llegará a la provincia una vez que las piezas estén en el país. Cuando esto suceda, se podrá dar continuidad al proyecto. Cabe destacar que el radiotelescopio tiene un plato de 40 metros de diámetro, cuya estructura y dimensiones se pueden apreciar en el lugar. Una vez que la antena esté montada, tendrá una altura de 40 metros y se comenzará con la siguiente etapa, que son las pruebas de toma de datos y calibración de receptores.

Si bien se esperaba realizar las primeras pruebas a finales de este año para que el Radiotelescopio CART se encuentre operativo durante el 2026, con la demora en el arribo de las piezas se reprogramarán las fechas estimativas para la puesta en marcha.