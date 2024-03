El pichettismo apura una sesión para tratar una nueva fórmula jubilatoria

image.png

Justamente, la inflación de enero fue uno de los puntos de discordia cuando se debatió la Ley Ómnibus. En el texto original, el Gobierno pretendía eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción. Pero esto generaba preocupación en los bloques de la oposición dialoguista que temían que los jubilados sean utilizados como “variable de ajuste” para alcanzar el equilibrio fiscal.

Luego, el oficialismo accedió a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de abril, con la inflación de febrero. Sin embargo, el empalme entre los dos sistemas hubiera dejado afuera la actualización de enero. Por eso, la oposición reclamó hasta último minuto algún tipo de mejora para que los jubilados no pierdan más poder adquisitivo.

“El Gobierno pagó un aumento del 27% y a partir de abril quiere hacerlo por inflación. Pero tenés un problema, y es que la inflación sería la de marzo para pagar en abril. Enero y febrero, los meses de mayor aumento de precios, no se reactualizan y queda desacoplado”, sentenció la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto.

Desde la bancada de Hacemos Coalición Federal explicaron que el objetivo de la convocatoria a sesión especial para la semana que viene es “marcarle la agenda al Gobierno”.

En principio, reconocieron que hubo algunos contactos con el radicalismo, con quienes habían llegado a una posición bastante cercana en este punto durante el debate de la Ley Ómnibus. Por otro lado, aseguraron que no hubo diálogo con el kirchnerismo.

“El Gobierno quiere ganar tiempo, pero los jubilados no pueden esperar hasta junio. Todavía no tenemos garantizado el quórum, pero lo que no se sienten en sus bancas tendrán que explicar públicamente por qué no quieren resolver el problema de los jubilados”, explicó un diputado.

Conforme la última actualización establecida por el Gobierno nacional, la jubilación mínima alcanzó en marzo los $134.445. Y con un bono de $70.000 que otorgó la Casa Rosada, los haberes llegaron a $205.000 . La medida había sido anunciada en febrero por el ministro de Economía Luis Caputo, y se instrumentó por Resolución 38/2024. La decisión del presidente Javier Milei se dio en pleno debate sobre la posibilidad de avanzar en una reforma del sistema previsional.

A su vez, el oficialismo cuestiona la disposición de Alberto Fernández, quien durante su administración modificó la fórmula de actualización de prestaciones a las jubilados por una fórmula ejecutada por Decretos del Poder Ejecutivo.

En los fundamentos del proyecto, los diputados que integran el bloque HCF sostienen que “continuar aplicando la fórmula del Frente de Todos en un contexto de alta inflación equivaldría a condenar a los jubilados al hambre y a la imposibilidad de acceder a medicamentos”.

Para compensar la pérdida de poder adquisitivo, el proyecto establece que además de la nueva fórmula se aplique desde el primer mes de actualización -abril-, un aumento adicional del 20,6% con el fin de reponer la inflación de los primeros meses de 2024. “Las prestaciones se ajustarían conforme a la inflación de febrero, más el mencionado aumento del 20,6% que corresponde a la inflación verificada en enero”, dice el documento.