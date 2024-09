El peronista sanjuanino que no está; el eslogan libertario para la campaña; y qué hará la vice de la UNSJ

Pese al show, la política nacional seguirá de cerca el debate en el Congreso. Esta semana, el Senado se prepara para rechazar el DNU que asigna fondos a la Servicio de Inteligencia del Estado y aprobar los presupuestos para las universidades. Además, El Gobierno libertario podría enfrentar el rechazo al veto de la ley de movilidad jubilatoria. La minoría parlamentaria se hace sentir.

En San Juan, el armado de La Libertad Avanza no está intranquilo por la situación en el Congreso. El diputado nacional José Peluc, representante de Milei en la provincia, es parte de la mesa chica del Presidente en la Cámara baja. Estuvo con el León libertario en una reunión de la tropa propia y los bloques dialoguistas del Pro y el MID, de Cristian Ritondo y Oscar Zago. La idea es armar un andamiaje de trabajo conjunto para soportar las embestidas opositoras.

En el plano electoral, todo indica que está preparado -casi listo- el discurso y la ingeniería en redes sociales para bajar un mensaje a la población: "El Presidente necesita a los propios en el Congreso", camino a las elecciones legislativas nacionales del 2025. Hay un antecedente que posiblemente no le guste a Milei en términos ideológicos, pero funcionó. Los operadores apelarán a un mensaje similar al de Raúl Alfonsín. "No le ate las manos a Alfonsín", decía el eslogan de campaña, que tenía una foto del radical con su típico saludo y una soga roja entre las manos.

Mientras tanto, en la provincia hay una calma aparente, pero el juego sigue. Principalmente porque el peronismo no soltó el modo campaña después de la derrota ante Marcelo Orrego. Bueno, un dirigente sí lo soltó: el senador nacional Sergio Uñac no está en campaña ni tampoco quiere estarlo. Los que siguen en la rosca son: el tres veces gobernador José Luis Gioja, el asesor de Uñac y exintendente de San Martín, Cristian Andino, y el exintendente de Chimbas Fabián Gramajo. Continúan con recorridas, visitas a los departamentos y actos solidarios.

Sin embargo, hubo una ausencia que llamó la atención. El exsecretario de Ambiente de Uñac, Francisco Guevara, no estuvo ni siquiera en las listas del Partido Justicialista de San Juan. No estuvo en el Consejo, no estuvo en el Congreso y no estuvo en la Junta Departamental de Rivadavia, el departamento donde tuvo la frustrada aventura electoral. ¿El exgobernador le soltó la mano? No se sabe. En realidad, Guevara puede dar una sorpresa si llegase a figurar en la lista del PJ de orden nacional.

Por ahora, no es así. Al menos en el PJ San Juan, el peronista no está. El encargado de recibir los papeles para la lista de unidad fue el exsecretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel. Fue el encargado de comunicárselo a Guevara: "No, no estás", le dijo cuando el rivadaviense llevó la documentación hace un par de semanas.

En otro orden de cosas, pero también en clave electoral, surgió un interrogante en la Universidad Nacional de San Juan. Qué hará la vicerrectora, Analía Ponce. Ella todavía no pronunció públicamente cuál será su lugar para las elecciones universitarias del 2025. El rector Tadeo Berenguer irá por la reelección. Suena fuerte la actual secretaria de Extensión, la kirchnerista Laura Garcés, como compañera de fórmula. Pero hubo una frase de una alta fuente: "No sé de dónde salió eso. Analía no dijo que no va estar. No sé si no va a estar". Plantó la duda.