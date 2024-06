El largo sueño de los vuelos low cost en San Juan, hecho realidad, ¿llegaron para quedarse?

La primera compañía de precios bajos en el planeta fue la estadounidense Pacific Southwest Airlines, que inició sus vuelos el 6 de mayo de 1949, mientras que en Argentina, la primera en llegar fue justamente Flybondi, que había sido fundada en 2016 con inversionistas como Cartesian Capital Group. En el país, en 2018 se sumó Norwegian Air Argentina a la competencia de bajo costo. Y en abril de 2019 la chilena JetSmart empezó con sus vuelos de cabotaje desde El Palomar.

Con ambas se empezó a tener conversaciones desde la gestión anterior de Gobierno, pero no se pudo concretar. El interés oficial siempre fue sumar conectividad en la provincia, cuando siempre el tema de los vuelos fue un dilema. La cercanía con Mendoza es uno de los factores que influyen en esta desigual situación. Sin ir más lejos, según un relevamiento de Tiempo de San Juan realizado en mayo de este año, viajar a Buenos Aires desde Mendoza es 91% más barato y se agrandó la brecha de precios con las tarifas desde San Juan. En este escenario a un viajero le conviene trasladarse en micro o en auto hasta el aeropuerto mendocino más que viajar directamente desde Las Chacritas.

Encima, San Juan sufrió un recorte de frecuencias. Hace seis meses, cuando se hizo el último relevamiento de precios, los sanjuaninos contaban con 19 frecuencias directas a Buenos Aires, con entre dos y cuatro vuelos diarios. A ellos se sumaban 2 frecuencias semanales a Córdoba. Este último destino se eliminó a partir del 3 de abril, tras dos años de servicio ininterrumpidos. Y por un segundo recorte, Aerolíneas Argentinas anunció la eliminación de 5 vuelos semanales más a Buenos Aires, con lo cual ahora San Juan cuenta con 14 frecuencias semanales. En Mendoza el recorte fue mucho menor porque pasó de 58 a 56 vuelos semanales.

Por eso que ahora se sumen los low cost en San Juan es todo un hito en la historia provincial. "Puedo confirmar que nunca hemos tenido vuelos de low cost en San Juan", expresó el jefe del aeropuerto sanjuanino, Marcelo Villán. El especialista evaluó que "es muy bueno" que este servicio haga pie en la provincia, "por todas las oportunidades que da. Como dijeron el CEO de Flybondi y el gobernador, hay ucha gente que no podía volar, bueno, ahora lo va a poder hacer. Y es buena la sana competencia".

El Gobierno de San Juan puso el ojo en estos vuelos apenas asumió en diciembre y fue medio año de tratativas. "Para nosotros fue primordial, desde el día uno de gestión el gobernador nos instruyó de que teníamos que mejorar la conectividad aérea. Y desde ese primer momento nos pusimos en contacto por todo esto. Es como un parto, digamos que hemos tenido", describió el ministro de Turismo provincial, Guido Romero.

"La verdad que para nosotros es muy importante tener un vuelo como van a lanzarlo, a partir de septiembre a un precio de 26 mil pesos el tramo. La verdad que es algo muy importante para la provincia, muy importante para los sanjuaninos. Es competitivo, competimos con las provincias que tenemos cercanas y obviamente mejoramos la cantidad de vuelos que nos hace falta", resumió el funcionario orreguista.

Horizontes de expansión de la low cost en San Juan

Para el lanzamiento de estos low cost vino a San Juan el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, quien valoró el negocio que apenas lanzado ya tuvo compras de pasajes para septiembre y promociona la oferta turística de la provincia. "Hoy nosotros estamos concentrados en la ruta Buenos Aires-San Juan-San Juan-Buenos Aires. Necesitamos consolidarla, necesitamos probar todos nuestros números, que yo creo que más adelante será objeto de análisis cualquier otra ruta", afirmó el CEO sobre los horizontes de expansión en lo que respecta a sumar frecuencias y destinos desde el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciosanaok/status/1806735748927983622&partner=&hide_thread=false Llegamos con una nueva opción de viaje, por primera vez accesible y conveniente. Con nuestra operación, vamos a incrementar un 40% los pasajeros que visitan la provincia, facilitando el desarrollo turístico y económico de la región pic.twitter.com/56xCh4RUqh — Mauricio Sana (@mauriciosanaok) June 28, 2024

Para Sana, no habrá "meses de prueba". Aseguró que "hoy nosotros tenemos ya un objetivo claro. Abrir una ruta de aviones es muy costoso, con lo cual nuestra apuesta hoy es, abrimos la ruta, la consolidamos y nos quedamos. Hoy no tenemos evaluado una posible salida o un posible corte. Eso no está dentro de los números", vaticinó.

Y analizó que "normalmente no hay un plazo específico. Todo depende de qué nos indique el mercado, cuál sea la receptividad de los pasajeros, cuál sea la receptividad de la venta y también qué disponibilidad nosotros tengamos de capacidad de llenar. Porque abrir más frecuencias significa más aviones. Entonces también todo depende de ese balance de si tengo muchos pasajeros y tengo todavía capacidad operativa para incluir más frecuencias".

El ministro de Turismo se mostró muy optimista con que la low cost -que vendrá en septiembre para operar los lunes, miércoles, viernes y domingos-, pueda alcanzar los vuelos diarios en San Juan. "Estamos seguros y convencidos de que rápidamente vamos a poder llegar al vuelo diario que está proyectado y de ahí en más vamos a ver las posibilidades de expandir a otras rutas, esperemos que lo podamos lograr".

No descartan que pueda ser este año que Flybondi vuele todos los días entre San Juan y Buenos Aires. "Esperemos, todo va a depender de oferta y demanda, es una empresa y bueno nosotros estamos convencidos y ellos también de que por supuesto, no hay competencia directa, si hay complementación, como dijo el gobernador. El 20% de los pasajeros de Fly Bondi lo hacen por primera vez, no es un detalle menor", explicó Romero. Y destacó: "Estamos muy contentos, hoy es un día muy bueno para el turismo y para los sanjuaninos".

¿Hay negociaciones con otras empresas de low cost en San Juan? "Estamos charlando, siempre tenemos las puertas abiertas, vamos bien, vamos a esperar a ver qué posibilidades hay", dijo, cauto, el funcionario orreguista.

Se habla de conseguir vuelos entre San Juan y Santiago de Chile, por ejemplo, que se habla con JetSmart, que ya opera en Mendoza con ese particular destino. Romero prefirió mantenerse prudente respecto de estas charlas: "podemos haberlo conversado en algún momento, pero no hay algo firme de eso ni nada por el estilo, o sea, vuelvo a repetir, yo trato de siempre ser sincero con ustedes, paso a paso, en lo seguro, porque si no ilusionamos o generamos expectativas que no tienen sustento", dijo.

Y agregó: "Hoy es un día muy especial por lo que está pasando, eso es concreto, está Flybondi en San Juan, el día 2 de septiembre vamos a tener el primer vuelo y ya se está vendiendo. Ya está lanzado el vuelo, ese es el dato más importante".

Las diferencias entre las aerolíneas tradicionales y las low cost

Las low cost llegaron para revolucionar el mercado de los aeroviajes en todo el mundo y en Argentina no son la excepción. Presentan un modelo de negocio diferente al de las aerolíneas tradicionales, pero estos parámetros son cada vez más difusas porque las grandes compañías vienen sumando sus propias líneas de bajo costo.

El concepto de aerolínea de bajo costo refiere a las empresas que para poder ofrecer mejores precios en sus pasajes de avión dan servicios limitados. Así, la mayor diferencia entre las low cost y regulares (dejando de lado los precios) es que, a grandes rasgos, las primeras no dan servicios de comidas u otros gratuitos, no permiten llevar más de un bulto de equipaje de mano ni facturar de otra manera que no sea pagando y no suelen ofrecer ningún tipo de confort extra como mantas o almohadas para el viaje.

Estos son algunos parámetros de comparación a tener en cuenta:

-Servicios que se ofrecen

El número de servicios de pago ha ido incluso aumentando con el paso de los años. Así, algunas aerolíneas de bajo costo obligan a facturar de manera ‘online’ y llevar la tarjeta de embarque impresa o en el celular. De otra manera, también se tendrá que abonar la correspondiente tasa.

-Tipos de asientos a elegir

Al contrario que en las aerolíneas regulares, en los aviones de las low cost no hay asientos divididos en clase business o preferente. Aunque algunas compañías de bajo costo sí que suelen reservar algunas de las filas al inicio del avión para los pasajeros que quieran pagar por sentarse en ellas, la mayoría no distingue entre clases.

Por otro lado, el número de pasajeros que caben en los aviones de las low cost suele ser superior al de los que van en las regulares, lo que implica asientos con menos espacio para las piernas y menos reclinables.

-Equipaje permitido

En la mayoría de las ocasiones, las low cost no permiten facturar ningún bulto de equipaje de manera gratuita. Se trata de un servicio de pago que suele encarecer bastante el pasaje. Sí que es posible llevar un bulto de equipaje de mano con unas medidas y pesos restringidos.

También se ha notado en los últimos años una tendencia creciente de exigir el pago por equipaje facturado por parte de las aerolíneas tradicionales. Las low cost suelen ser más estrictas a la hora de controlar las dimensiones y pesos, tanto a la hora de facturar como de embarcar.

-Formas de hacer la reserva

Las aerolíneas low cost se ciñen a promocionar la venta de sus billetes a través de Internet y, a poder ser, a través de su propia página web. De esta manera, se ahorran los honorarios que puedan querer cobrar otros intermediarios. En ocasiones, cobran incluso por usar determinados métodos de pago como las tarjetas de débito o crédito. En cambio, las aerolíneas regulares cuentan con mayores canales de venta como las agencias de viaje.

-Aeropuertos de salida y de destino

Una de las claves para abaratar costes de las low cost es utilizar, en ocasiones, aeropuertos pequeños, normalmente ubicados más lejos de la ciudad, que tienen tasas aeroportuarias y de manipulación más bajas que los aeropuertos principales. Estos aeropuertos secundarios a veces subvencionan a las aerolíneas de bajo costo, puesto que atraen a más turistas a sus ciudades. Además, suelen estar menos congestionados, sobre todo a primera hora de la mañana y última de la noche, lo que evita retrasos de tráfico aéreo y se aprovechan mejor las tasas de aterrizaje.

-Tipos de vuelos: con o sin escalas o de corta o larga distancia

Otra de las diferencias básicas entre aerolíneas de bajo coste y tradicionales es que estas últimas suelen ofrecer vuelos largos y con escalas, mientras que las low cost acostumbran a operar vuelos cortos y sin escalas. Esto suele ser porque las rutas simples, sin escalas, mejoran el rendimiento de los aviones y reducen la posibilidad de trastornos por pérdida de equipajes o retrasos.

La última tendencia en el mercado de las aerolíneas low cost es la aparición de vuelos de larga duración. Por ejemplo, hay compañías que operan vuelos que unen Europa y América por unos precios increíbles.

-Modelos de avión

Otra de las diferencias entre aerolíneas de bajo coste y regulares es que las primeras suelen tener el mismo modelo de avión en toda su flota. De esta manera, ahorran a la hora de comprar repuestos, en su mantenimiento y en el entrenamiento de sus trabajadores. En cambio, las compañías tradicionales cuentan con varios modelos para hacer diferentes distancias y densidades de tráfico.

-Precio

Aunque la diferencia clave entre aerolíneas low cost y regulares siempre ha sido el precio, hay algunas aclaraciones que hacer. Si bien es cierto que las aerolíneas de bajo costo ofrecen grandes descuentos en sus billetes de avión, hay que tener en cuenta todos los costos que el pasajero debe asumir: equipaje extra, comida y bebida, transporte hacia el aeropuerto, elección de asiento. Es decir, dependiendo de las necesidades y del tipo de viajero será más o menos rentable volar con un tipo de aerolínea u otro.

(Con información de Skyscanner)