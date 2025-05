El IPV armó equipos para detectar viviendas desocupadas: "Son muchas"

"Nos hemos encontrado con algunos barrios con 5 ó 6 viviendas desocupadas , y así, inclusive viviendas históricas, no solamente viviendas de barrios nuevos que estén entregados. Y alarmantes, porque permanentemente acá hay gente que se manifiesta con la necesidad, entonces nos alarma. Cada vez que nosotros estamos entregando un barrio, hacemos énfasis en que la vivienda la debemos ocupar en la brevedad posible, y no mantenerla desocupada, porque de hecho , mantener una casa desocupada o alquilarla es causal de revocación de la adjudicación ". El comentario lo hizo la directora del Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ), Elina Peralta , quien comentó que se intensificaron los controles para detectar estas irregularidades.

La funcionaria provincial informó que "hemos armado un equipo que está permanentemente trabajando en el territorio para hacer un sondeo, porque nos encontramos con un montón de viviendas deshabitadas y otras mal ocupadas, y en esto quiero decir mal ocupada con que no la está ocupando el adjudicatario. Estas cuestiones son irregulares y estamos tratando de sanear todas estas situaciones, esta mala información que maneja la mayoría de las familias, a veces la inocencia y el desconocimiento hacen que terminen usando mal la vivienda".

Peralta, en diálogo con Radio Colón, dijo que el equipo de inspectores del IPV recorre los diferentes departamentos de la provincia. Y que también hay otro equipo que está viajando a los operativos ministeriales que se están realizando en las comunas para resolver cualquier tipo de duda.

Embed - Elina Peralta en Instagram: "Infraestructura presente en Rawson En una nueva edición de #SJCerca, distintas reparticiones del Ministerio de Infraestructura se hicieron presentes en el departamento para escuchar, acompañar y brindar soluciones concretas a los vecinos. Participaron IPV, UEPRODE, OSSE y EPRE, trabajando de forma articulada para construir una provincia más conectada, accesible y comprometida con su gente." View this post on Instagram A post shared by Elina Peralta (@elina_peralta_gil)

Esta suerte de "censistas" del IPV van a las casas completamente identificados. Se trasladan en las movilidades oficiales del instituto y cuentan con un carnet oficial.

La funcionaria dijo que las visitas a los barrios se hacen en virtud de que "hay un listado y se corrobora si las documentaciones que tenemos dentro del instituto, son fehacientes. A veces es por alguna denuncia que algún vecino o alguien realiza de que tal persona que habita en tal vivienda y no es propietaria. Son diferentes mecanismos por los que recorremos los diferentes departamentos, los diferentes barrios del Instituto".

El adjudicatario que alquila o no ocupa rápidamente su vivienda del IPV es pasible de que le quiten la adjudicación. Peralta dijo que sí se ha llegado a ese extremo, a la par que sostuvo que "no es un proceso sencillo, es un proceso que es largo, porque termina por vías judiciales, inclusive, porque a veces, si bien nosotros tratamos una resolución de revocación, las familias tienen la oportunidad de hacer su descargo. Y va y viene, se analiza en Gobierno y se analiza en Fiscalía de Estado. No tengo el número de los que estarían en Fiscalía, pero son varios".

La directora del IPV de San Juan remarcó que "en todos los barrios, mínimo uno o dos viviendas desocupadas estamos encontrando. Hay casos que se retrasan en ocuparlos. Si vemos una vivienda desocupada, inmediatamente sacamos las resoluciones de revocación".

También hay usurpación de casas en los barrios que construye el Estado, lo que requiere de otros mecanismos legales más asociados con el adjudicatario.

Los barrios que se vienen

"La necesidad es grande, eso es indiscutible. De hecho, hoy por hoy tenemos 90 mil inscriptos dentro del Instituto. El año pasado entregamos 1.000 viviendas, este año vamos a entregar 1.412 y tenemos más en proceso de construcción para entregar el año que viene", destacó la funcionaria de Marcelo Orrego.

También remarcó que "el gobernador tomó esta decisión importante, hemos sido una de las primeras provincias en activar la obra de vivienda. Desde el momento que nosotros asumimos ya no estaban los fondos nacionales, y en su momento no sabíamos cómo empezar a movernos, porque nos encontramos con muchos barrios que estaban neutralizados, paralizados con obras, no había fondos de Nación. O sea, había que reestructurar, rearmar, hacer una ingeniería fuerte en cuanto a lo financiero y a lo técnico también, para poder reactivar".

De las 1.412 viviendas para entregar este año "tenemos todas las obras que están más avanzadas, que hemos logrado el año pasado avanzarlas, que están en un 80, un 90 %", enfatizó.

Respecto de las entregas de llaves que se vienen, Peralta informó que "próximamente es posible que estemos en Calingasta, con el barrio El Puerto, tenemos también en Pocito, ahí, el barrio El Jagual, de erradicación, estamos trabajando en cuanto a la logística de la erradicación y, de ahí, una seguidilla de barrios".

La funcionaria concluyó: "Nosotros nos hemos planteado para entregar estas 1.412 viviendas, que es lo que se comprometió el gobernador con la sociedad, en entregar un barrio o dos mensualmente, hasta diciembre".