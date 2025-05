El IPV destrabó una famosa operatoria para clase media de 930 lotes, ¿cuándo se entregan?

La titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Elina Peralta, confirmó que la entrega de estos lotes está planificada para el segundo semestre del año. Explicó que "Había obras que no estaban contempladas en el proyecto, en este desarrollo, que eran las obras de nexo, que son obras faraónicas, porque hay que dar servicio a 930 lotes. Ya por suerte contamos con el presupuesto, y se está desarrollando en este momento la erradicación de más o menos 3.000 tocones, que son las raíces de árboles grandes, lo que no es muy sencillo. Hay que extraerlo y luego consolidar el suelo una vez que se extrae el tocón", informó la funcionaria este lunes en Radio Colón.

Sobre el presupuesto volcado en esta operatoria, destacó que "es un número alto, casi el valor de una infraestructura, porque es una obra de nexo grande. Para que tengamos en cuenta, son 930 lotes, y el año pasado entregamos 1.000 viviendas. Consideremos que son como varios barrios en este mismo barrio, entonces es un monto elevado".

image.png Elina Peralta junto al ministro de Infraestructura, Fernando Perea, y el gobernador Marcelo Orrego, en una de las últimas entregas de barrio del IPV, este mes, en Rawson.

Peralta explicó cómo destrabaron la situación de la gente. "Inicialmente este proyecto era cuota ahorro, las familias pagaban una cuota ahorro hasta el momento de la adjudicación del terreno. Pero bueno, con toda la situación económica que se vive en el país, muchas familias manifestaban que entre los alquileres y el sistema de pago de la cuota ahorro, se les hacía cuesta arriba. Entonces suspendimos el pago de la cuota ahorro, y vimos la oportunidad de que aquel que quisiera mantenerse, quedaba su dinero como ahorro, y se le descontaba después del momento de adjudicarle el terreno lo que ahorró; o la posibilidad de bajarse el programa y retirar lo que había ahorrado. Esa es la oportunidad se les va a dar, pero la realidad es que no más de dos familias se deben haber bajado", aseguró.

Por otro lado, aclaró que el programa de origen decía que se le podía adjudicar al beneficiario un préstamo de operatoria individual para la construcción de vivienda, dependiendo de la situación financiera del IPV. "Así está establecida la resolución de origen, y como todo el mundo sabe hoy financieramente no hemos podido reactivar las operatorias individuales, por lo cual eso está suspendido".

No obstante, destacó que se han reactivado los créditos hipotecarios en diferentes entidades por lo que los dueños de los lotes podrán acceder a la construcción. "Los valores de estos lotes son bajos, no tenemos cerrado pero son menos de $5 millones. No se consiguen en San Juan terrenos por este monto. Esto implica que los pueden adquirir rápido y conseguir uno de estos créditos", apuntó la funcionaria.

Para la clase media

El barrio Valle del Sol se pensó durante la gestíón uñaquista como una importante operatoria de vivienda para el sector de ingresos medios, como el puntapié inicial del plan "Suelo Activo, Sueño Cumplido".

El complejo se lanzó en 2022 con 930 lotes con servicios, divididos en tres sectores: Sector 1 de 309 lotes; Sector 2 de 302 lotes; y Sector 3 de 319 lotes.

El futuro barrio está ubicado en el departamento de Rawson en la calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano, frente al barrio Valle Grande y los lotes se pensaron dotados de los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas y cloacas.

Una vez finalizadas las obras, el IPV buscaría que los beneficiarios puedan acceder a programas de asistencia financiera para la construcción de la vivienda. Este proyecto apuntaba a movilizar mano de obra local, pymes y trabajadores independientes de la construcción.

Durante el mes de febrero de 2022, el IPV realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2021, para la obra de urbanización del Barrio. El presupuesto oficial de los trabajos fue de $1.044.561.585,60 y en ese entonces se anunció financiación del “Plan Nacional De Suelo Urbano” del Programa Nacional De Producción de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, que en la gestión de Javier Milei se discontinuó.