Zoom por los "dólares del colchón": Francos y Caputo explicaron el plan a Orrego y otros gobernadores

Además de Orrego, estuvieron conectados los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Vidal (Santa Cruz). En algunos casos, por cuestiones de agenda, participaron ministros de Economía en representación de los gobernadores.

El foco de la charla estuvo puesto exclusivamente en el plan que impulsa el oficialismo para incentivar el ingreso de dólares no declarados al circuito formal, mediante un nuevo régimen que no obliga a declarar el origen de los fondos ni requiere que los bancos informen esas transacciones a ARCA, siempre que no superen los $50 millones en el caso de personas físicas y $30 millones para jurídicas.

“El objetivo del Estado ya no será perseguir al argentino de bien, que se parte el lomo trabajando y logra ahorrar. Los esfuerzos estarán puestos en perseguir a los narcotraficantes y criminales”, explicó Caputo, según fuentes que participaron del encuentro.

Si bien no se trató la adhesión formal de los distritos ni se abordó el aspecto parlamentario del paquete, desde la Casa Rosada aseguraron que fue un primer acercamiento con buena recepción y predisposición de parte de los mandatarios.