El intendente de Angaco dijo que le vaciaron el municipio

"No hay equipamiento, herramientas, depósitos, está absolutamente todo vacío", aseguró José Castro (PJ), quien volvió a ser intendente de Angaco desde este lunes y dijo que se encontró con un municipio "devastado" tras la gestión del bloquista Carlos Maza Pezé. Anunció una auditoría externa y eventuales denuncias contra los funcionarios que corresponda.

El jefe comunal afirmó que en 2019 le entregó el detalle del patrimonio municipal a Maza Pezé y ahora no encontró nada a disposición, ni documentación sobre las cuentas angaqueras. Por ejemplo, aseguró este martes en Radio Sarmiento, "adquirimos 1000 sillas para evitar el alquiler y de las mil quedan solo 40. El obrador está absolutamente vació, ayer para limpiar la plaza tuvimos que adquirir dos carretillas".

image.png La gestión de Carlos Maza Pezé quedó en la mira.

A dos horas de asumir, este lunes, Castro se encontró con una protesta de empleados en la puerta del municipio reclamando por sus puestos de trabajo. "Hay cierta intencionalidad política de un empleado que hace hinchada política por algo o por alguien", afirmó el intendente.

Según él, en la comuna "hay 250 empleados, 130 de planta y los demás contratados de los cuales no sabemos la gran mayoría quiénes son. Es un municipio absolutamente devastado. Jamás nos entregaron ningún tipo de información ni hubo una entrega de mandato. La semana pasada dos ex secretarios nos entregaron un manojo de llaves que no sabían ni de qué puertas eran, esa fue toda la transición", se quejó.

El intendente dijo que de los bienes municipales "la gran mayoría está inventariado, pero hemos hecho consultas y a los empleados no se les permitía asentar las compras de patrimonio. Entonces comenzamos 'menos 35'. Sin agresión, les estamos pidiendo a todos por igual que tratemos hasta que recuperemos este desastre".

Aseguró que ayer, "para recolectar residuos hemos tenido que contratar dos camiones, de 22 movilidades, 20 son parte de un cementerio de automotores, destrozaron el parque automotor".

Sobre los empleados, destacó que "hay un decreto con 28 nombramientos que el Concejo en su momento puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas y de la Justicia que se hicieron con mecanismo improcedente, esto está judicializado desde el año pasado y debemos esperar". Mientras tanto, el jefe comunal dijo que se ubicó el personal en cuadrillas y observó que "también advertimos ayer que hay casos de maestranzas que el miércoles pasado los pasaron a administrativos".

"Ayer también salimos a pedir al comercio que nos adelante herramientas porque hace 15 días que no hay recolección de residuos en Angaco, habían abandonado la gestión", se quejó.

Castro afirmó que "vamos a ser muy cautos, esto es un desastre, por Angaco pasó un huracán, se llevaron toda la documentación y el sistema informático no funciona".

Castro dijo que por ahora están en la fase de averiguar datos y de encontrar el patrimonio municipal. "Llevando solo 24 horas de gestión estamos averiguando, no encontramos el quién y el adonde se llevaron todo, si no lo encontramos vamos a hacer las denuncias que correspondan contra los funcionarios que corresponda", aseguró.

Afirmó que hay mecanismos de investigación a partir del procedimiento de compras y de gasto de la coparticipación. A la vez, anunció una auditoría externa para saber sobre las compras y destino del patrimonio municipal.

Castro ya hizo la toma del poder y recién hará el acto formal de asunción este jueves.