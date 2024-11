El Intendente de 25 de Mayo, sobre el escándalo narco con una movilidad oficial: por qué el municipal tenía la camioneta y cuántas veces se la llevó a su casa

Luego de que la Justicia Federal desbaratara una banda narco que operaba en San Juan y que como consecuencias cayeran 8 personas detenidas, entre ellas un chofer de la Municipalidad de 25 de Mayo, sospechado de transportar drogas en una movilidad oficial, los investigadores trabajan a contrarreloj para cumplir con los plazos y dictar el procesamiento de los involucrados. El intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. Dijo que no hay un encargado de movilidades, que no descarta que los choferes se hayan llevado los vehículos a su casa en otras oportunidades.

-Él era chofer, venía cumpliendo tal tarea de períodos anteriores. Era chofer de las movilidades municipales y dentro de la figura de chofer, cumplía funciones varias, entre ellas traer enfermos al centro o cumplir con el servicio demandado por algunas de las Secretarías. Los choferes se van rotando en las actividades, recuerde que tenemos en el departamento una gran dispersión geográfica y nos valemos mucho de las movilidades.

- ¿El empleado tenía algún tipo de antecedente interno, indisciplinas?

-No. A raíz de esto he endurecido las medidas respecto a las movilidades municipales, en cuanto a los horarios especialmente. Por ahí alguna familia te pide salir a las 4 de la mañana porque tiene que estar a las 5.30 y en esos casos le damos una mano, pero ahora a través de una movilidad tercerizada. Decidimos que las movilidades oficiales no salen en horario nocturno. Hemos implementado y dispuesto al Jefe de Personal para que actualicemos el legajo de personal con las planillas prontuariales de todos y cada uno de los empleados. En 25 de Mayo nos conocemos, pero puede haber algún antecedente.

- ¿Cómo es el manejo de las movilidades? ¿Se las llevan a su casa, cómo funciona cada Secretaría? ¿Cuál era la actividad que tenía que desarrollar Garay ese día que usó la movilidad?

-La tarea que él tenía que hacer ese día era un viaje al centro. Cada secretario recibe un pedido y lo traslada a los choferes, la demanda diaria de la gente va conectando los viajes y luego se le van impartiendo las directivas tanto para las movilidades municipales como a las contratadas. Esa mañana nos sorprendió a todos, nos generó una angustia, bronca. Tanto esfuerzo, tanto trabajo que diariamente realiza uno para que suceda algo así y para generar incertidumbre a la población da bronca al vecino. En su momento tomamos las medidas urgentes, con el abogado del municipio concurrimos al Juzgado Federal para para averiguar la situación y nos informaron que el empleado estaba detenido como también que el vehículo estaba secuestrado por así decirlo hasta que termine la investigación.

- ¿Los choferes tienen la potestad de llevarse el vehículo a su casa?

-Es probable que se la hayan llevado en su casa porque han venido tarde del centro o porque han tenido que salir con un viaje muy a la madrugada, pero a raíz de esto yo he dispuesto que ninguna movilidad sale una vez terminado el horario de trabajo. Las emergencias pueden surgir las 24 horas, una lluvia a las 3 de la mañana. He instruido a los secretarios que ninguna movilidad municipal sale después del horario y si hay un viaje a la madrugada están las movilidades tercerizadas. Son movilidades contratadas por el municipio.

- ¿No descartan entonces que en alguna oportunidad Garay se haya llevado a la movilidad a su domicilio?

-Y no, no lo descarto

-Por ende, que haya hecho un mal uso de la movilidad.

-Son las probabilidades de lo que estamos hablando, dando claramente hay incumplimiento de la normativa administrativa y posible de sumario, que ya lo hemos iniciado.

- ¿Hay algún jefe encargado de movilidades?

-En el área parque automotor hay mantenimiento, obra pública y hay movilidades afectadas a esto y otras afectadas a la Secretaría de Gobierno. Son de uso múltiple, no tiene un encargado específico de todas las movilidades, algunas veces las solicita el Secretario de Gobierno y otras el Secretario de Obras, dependiendo.

-Dicen que Garay es una persona con ciertos contactos políticos, que era puntero político en el departamento.

-Yo lo conozco como empleado, en un momento estuvo también manejando camiones utilitarios. Siempre lo conozco de chofer y no he tenido trato personal con él como con un montón de empleados.

- ¿Han tenido alguna reunión con el presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, porque es el departamento del que él es originario y es un empleado que ingresó su hermano

-Hemos compartido esta angustia generalizada porque la verdad la angustia, bronca, lo expresado también con el Presidente del PJ, con el Concejo, con todo el cuerpo político. Estoy esperando más información de la Justicia Federal, que nos digan si estuvo estacionada, en viaje, necesito información para poder tomar las medidas definitivas en ese sumario que está abierto sí.

-Este es un hecho de la política ¿por qué dieron explicaciones tan escuetas y a destiempo?

-Pasaron unos días para el comunicado oficial, pero porque yo quería hacerlo al comunicado con un poco más de información del Juzgado Federal y pasados los días y no tenía más que la misma información, por eso fue la demora en sacar un comunicado esperando más información o tener algo contundente que poder darle a conocer a la comunidad desde el punto de vista de la Justicia Federal.

- Pero usted sabe que este tipo de esperas generan ciertas dudas.

-Fue también un momento de shock, de incertidumbre también. Si vos me preguntabas cuando asumí la Intendencia si podía imaginar un suceso así, ni remotamente. Vos sabés que el municipio debe seguir trabajando, el Intendente tiene que seguir concentrado en un montón de otros problemas, que tiene que resolver. En líneas generales, las medidas que se tomaron desde ahora es más las movilidades ya no salen más en un horario que no sea correspondiente, cualquier familia que necesite una movilidad en un horario que no sea el administrativo vamos a responder con las tercerizadas. Todos los vehículos taxativamente duermen en el depósito municipal, también pedido de antecedentes y planillas prontuariales.

- ¿Las movilidades tienen GPS, incluida la que manejó Garay el día que le hallaron el cargamento de drogas?

- Tenemos casi todo controlado con GPS monitoreado, así que toda esa información se la han trasladado a la Justicia. La movilidad de Garay tenía GPS, la que usó ese día. Se ha ido aplicando, lo que pasa que cuesta mucho, es un sistema muy complicado.

- ¿Pero tiene la información?

-Si, en principio sí.

- ¿Los choferes siempre manejan la misma movilidad o pueden acceder a distintas?

-No siempre la misma. Si se rompió un vehículo, agarran el otro y a veces es así. En esta situación uno recapacita, dice paremos la pelota, vamos a ir ordenando. Nos vamos a manejar en forma ordenada. Vamos a atender las necesidades, pero también queremos que la gente entienda que nosotros tenemos normativas administrativas que respetar y vamos elementos de control interno que cumplir.