El hombre de Milei en San Juan: outsider, mensaje para el orreguismo y 3 opiniones disruptivas

-Arranqué en el 2017 en ADN, que hoy es la columna vertebral de la Libertad Avanza. Empecé como contador, llevaba la parte técnica, siempre fue la idea llevar un partido ordenado, siempre fue eso prioritario. A medida que fueron pasando los años, fui conociendo a la gente que forma este equipo, siempre me trataron muy bien y he tenido una buena relación. Este año estamos en un punto de inflexión, una sociedad cansada, se buscaba gente nueva, comprometida con el espacio, con una visión de hacia dónde queríamos ir y ADN es un partido que le da esa posibilidad a gente joven, que es algo que no veo en otros partidos en donde siempre son los mismos. Entonces, al ser parte activa del partido, vieron en mi un posible candidato, lo hablamos mucho con los equipos de Buenos Aires y la verdad que me encantó la idea. Me ofrecieron y acepté, es el año en el que se pueden cambiar las cosas, la sociedad está cansada de todo y es una última oportunidad para la clase política de mejorar las cosas. Son los jóvenes los que tienen la fuerza.

- ¿En tu casa se hablaba de política, era un tema la política?

-Mi mamá es profesora de Música y mi papá es profesor de Biología, de política se habló poco, siempre los escuché quejarse de cómo les costaba llegar a fin de mes, de lo poco que se les pagaba a los docentes, pero no vengo de una familia política. Tengo un tío en Valle Fértil que es Jorge Lucero y es muy conocido allá, cuando viajábamos al Valle ahí se hablaba de política.

Bruno Olivera candidato a Senador I

- ¿Cuándo decidiste ser empresario?

- Me manejo en mi vida como me manejo en los negocios, me gusta tener una visión hacia donde quiero ir y plantearme desafíos. El desafío más grande que tuve fue recibirme, apenas lo hice empecé a trabajar en el sector privado, en una empresa multinacional, que se dedica a la construcción de diques y parques eólicos, energías renovables. Después, cuando sentí que podía dar algo más y trabajar para mi decidí ser contador independiente y a la vez empecé a entrenar. Me gustó mucho, me empapé del tema y decidí con dos socios más abrir un gimnasio. Al principio fue un hobby, lo hacía porque me gustaba y después cada vez me fue gustando más y nos fuimos expandiendo. Hoy en día tengo el estudio contable y el manejo del gimnasio.

-Fue como unir dos pasiones

-Sí, fue unir mis dos pasiones: la contabilidad y entrenar, lo terminé llevando a un paso más para salir de la zona de confort. La verdad que en la actividad privada me va bien, pero sentí que era necesario otro desafío. Siempre me ha gustado desafiarme y salir del lugar donde me siento seguro para ir mejorando. Cuando me propusieron el cargo de senador, me pareció muy interesante, estoy en el momento justo, las cosas vienen saliendo mejor de lo que esperaba, así que estoy muy contento.

-Estás en tus 30, en tu adolescencia pasaste la crisis del 2001. ¿Encontrás similitudes entre la crisis del 2001 y cómo lo viviste en tu casa y la actualidad?

-Si, en el 2001 lo que pasó fue que se metieron con el bolsillo de la gente al bloquear los depósitos y eso hizo que estallara todo. Creo que ahora no sé por qué no estalla y para eso fue clave la figura de Javier Milei. Nosotros veníamos de una grieta, en la que estaba por un lado el peronismo y por el otro Juntos por el Cambio, dos espacios que han gobernado hace un montón de tiempo y no han resuelto los problemas. Si no aparecía la figura de Javier Milei, que volvió a esperanzar a la sociedad, va a haber un descontento social mayor, no sé si como en el 2001 pero sí mayor. Este espacio vino para terminar de esta grieta y ocuparse de la sociedad. En vez de estar discutiendo con sectores del mismo espacio y ver quién puede ocupar un puesto más, Milei se centró en la sociedad y presentó un plan de gobierno. En poco tiempo tuvo resultados muy positivos. Este plan de gobierno arrancó con el impulso de los jóvenes, que son rebeldes y estaban cansados de escuchar al abuelo y al papá con siempre lo mismo y decidieron ponerse la camiseta de este plan de gobierno y hoy contagiaron a sus padres y abuelos.

-¿Cómo recibiste los resultados de las PASO y el cimbronazo de saberse muy cerca de convertirte en senador?

-Veíamos las encuestas, nos sorprendían. La campaña la hicimos caminando, hablábamos con la parte industrial, con el sector comercial y el apoyo era muy grande. Es la primera campaña que estoy como candidato, si bien he estado en la parte de atrás, ahora que estaba de frente me sorprendía el apoyo. Esperábamos una base fuerte, de 18 a 20 puntos, sabíamos que íbamos a hacer una buena elección pero ese día cuando nos dijeron que estábamos primeros, que habíamos superado los 30, fue una alegría enorme.

-Si resultás electo senador, en la provincia de San Juan tenemos gobernador electo. ¿Cómo se daría ese diálogo, teniendo en cuenta que los representantes de San Juan en el Congreso serían de un color político diferente?

-Tenemos las ideas bien claras, venimos trabajando con mucha coherencia, tenemos una idea y sabemos adónde queremos llevar el país. En el caso que el Gobernador u otros sectores decidan alinearse con nosotros, estamos abiertos para trabajar por el bien del país y la provincia. Si el Gobernador se alinea con las propuestas que tenemos nosotros, va a existir un diálogo constructivo.

-¿Pensás que él se tiene que acercar a ustedes en caso de que Milei sea presidente?

-Tenemos una idea bien establecida, que es mejorar la economía en el corto plazo. Queremos bajar la inflación, reducir el gasto que tiene el Estado, queremos achicar el costo. Entonces si el Gobernador se alinea con estas propuestas, lo vamos a escuchar.

Bruno Olivera candidato a Senador II

-Lo conocés a Milei, es cómo se ve en cámara.

-Fuimos al cierre de campaña al Movistar Arena y ahí tuve la oportunidad de conocerlo en persona, nosotros siempre habíamos hablado por teléfono y algún Zoom pero nunca en persona. Es callado, pensante, inteligente, no lo vi tan como se vio hace un par de años en algunos programas, pero creo que era para hacerse escuchar porque había mucha gente contra él y levantaba un poco la voz. Milei es una persona pensante, lo ves que siempre está con algo en la cabeza. Es muy interesante hablar con él porque está un paso adelante. Vio esta elección en el 2021 y siempre nos dijo que los votos estaban y la verdad que no se equivocó.

PING PONG

-Dolarización: "Es un plan de gobierno central, que tiene por un lado la dolarización y por el otro, la eliminación del Banco Central. La dolarización apunta a tener una moneda fuerte y no solo en este gobierno. Nosotros queremos una Argentina que crezca de acá a 30 años, que sea potencia, queremos establecer las bases para que sea cual fuera el gobierno que venga después siga por este camino, con esta política de Estado. Hoy tenemos un peso devaluado, 140% de inflación y una moneda en la que nadie confía. Hace décadas que la moneda viene perdiendo valor, la dolarización es clave para tener una moneda fuerte que nos permita pensar a largo plazo.

-ESI: "Lo que queremos es despolitizar las escuelas, hay cosas que se tienen que ver en las casas, en la familia, revalorizar la familia. Creemos que no es un gasto que tenga que hacer el Estado en las escuelas, que tiene que pasar por otra cosa la educación. Sí fortalecer la familia, para que esos temas se traten en la casa".

-Educación con váuchers: "Hoy en día la pregunta que hay que hacerse es si la educación está funcionando. Los otros días estuvimos viendo los índices de educación y de cada 100 chicos que arrancan la primaria y la secundaria, solamente 50 terminan la primaria y la secundaria y acá en San Juan se reduce a 30. San Juan es la tercera provincia con el índice de repitencia más alto y después cuando vamos a los establecimientos, están en decadencia, se caen los techos, no tienen climatización, los bancos están en mal estado. La pregunta es si el sistema educativo funciona y la respuesta es clara y es no. Lo que nosotros queremos es cambiar el sistema de financiación y en vez de que la plata vaya directo a la institución, que la inversión no llega donde tiene que llegar, vamos a financiar directamente a los alumnos para que elijan la institución en la que quieran estudiar y el dinero llegue directo a la institución. Esto va a generar que entre las instituciones compitan, que el dinero sirva para mejorar la infraestructura, la oferta educativa y puedan incrementar el número de alumnos.

-La Universidad Nacional de San Juan ha sido una de las instituciones que más les ha pegado con respecto a sus propuestas en educación. Cómo sentiste estas críticas y sentís que la UNSJ es un espacio de adoctrinamiento.

-Después de las elecciones, pasaron dos cosas. Primero, empezamos a recibir muchos alumnos de las universidades que se querían sumar a fiscalizar, hablamos con ellos, nos mostraron videos y pasaba que en las mismas aulas los docentes les preguntaban quién ha votado a Milei y todos levantaban la mano y entonces los docentes enojados les decían que no tenían que votarlo. Todas mentiras. Esa juventud rebelde, que quiere mejorar las cosas, se sumó al partido para fiscalizar. Por el otro lado, lo que dijo el Rector hace referencia a este dinero que se va perdiendo y no llega a la oferta educativa. Analizamos el sueldo del rector y de los directivos y son superiores a los 2,5 millones de pesos, lo que comparado con el sueldo de los docentes, es una cifra muchísimo mayor. Cambiando la forma de financiación, estos sueldos no van a poder estar más porque ese dinero va a tener que destinarse a los docentes para mejorar la oferta educativa y captar alumnos.

-Definirías a las autoridades de la UNSJ como parte de la casta

-Tienen temor a perder sus privilegios, tienen temor y por eso salen a atacar desde un lado que no corresponde. Salir a hablar de esos montos anuales, no suma.

-¿Cuáles son los temas que más te interesan para trabajar específicamente para San Juan?

-San Juan tiene un gran potencial en economías regionales, somos el único sector que promueve eliminar todas las restricciones y queremos lograr independencia de San Juan, que dependa de sus propios recursos y no del dinero que nos dé el poder nacional de turno. Vamos a trabajar fuerte eliminando las retenciones, brindando financiamiento, previsibilidad para que puedan invertir y una visión a largo plazo.

-Te parece que el sistema de coparticipación es bueno o habría que cambiarlo.

-Queremos eliminar el sistema de coparticipación, no en lo inmediato pero sí en una visión de tercera generación, que sería en unos 30 años. Esto se logra con la independencia de la provincia, que se valga por sus propios recursos y no por los fondos que les pueda llegar a dar la Nación. Planteamos como tercera generación es llegar a eso.

-Cómo soñás San Juan

-Sueño con un San Juan en constante crecimiento, con inversión, ver un sector privado más fuerte, con mejor oferta turística.