El Gobierno de San Juan recibió a autoconvocados del sector de salud

Dobladez destacó que vienen conversando con estos tres sindicatos, que hubo reunión en esta semana con dos de ellos y la próxima se volverán a juntar. No obstante, decidieron recibir a los "autoconvocados". "Ellos manifiestan no sentirse representados por la parte sindical así que escuchamos las inquietudes y el reclamo, informar un poco mejor lo que les planteamos. El trabajo nuestro es escuchar, si no escuchamos no podemos llevar soluciones así que ese eso lo que hicimos, escucharlos y y trabajar en lo que que plantean", afirmó en rueda de prensa.

El ministro dijo que el reclamos que recibieron refiere solamente a lo salarial. "Lo que pasa es que hay una hay mesa de negociaciones en este momento con la parte gremial y el hecho de no se sientan representados ellos hace que se autoconvoquen, pero se está trabajando en las mejoras salariales de todo el grupo de salud de la provincia,como se ha venido haciendo todo este año y medio.

Aclaró que "nosotros la desde lo legal tenemos que reunirnos con la parte gremial lo que no quiere decir que no tengamos que escuchar a todo el personal, por supuesto con casi nueve mil agentes que tiene salud deberíamos juntarnos en el Estadio, pero de a poco creo que debemos escucharlos".

Respecto de las soluciones, el ministro expresó que "se están analizando varias posibilidades porque cada sector tiene sus necesidades".

Por ejemplo, citó pedidos de pase de ley en los contratos y jubilaciones. "Cuando damos a un sector como el Sindicato Médico un aumento por supuesto que es para todo el personal de salud y por otro lado cada sindicato, cada sector tiene necesidades más allá de lo salarial, entonces hay que trabajar puntualmente con cada sector en cuales son las necesidades".