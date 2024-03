El fantasma del déficit: Qué le tiene que explicar Caputo a Javier Milei

Cuando Luis Caputo celebró el dato fiscal de enero, su alegría fue saludada por el presidente Milei, que tuiteó: "Vamos Toto. El déficit 0 no se negocia". Ahora, aseguran, el clima ha cambiado y el presidente espera urgentes explicaciones sobre el desbalance de las cuentas públicas que había sido alcanzado en el primer mes del año luego de un ajuste sin precedentes.

En aquel momento, algunos economistas habían señalado que era un error dejarse llevar por los datos económicos de enero.

Marina Dal Poggeto, la titular de la consultora ECO GO, había apuntado que "enero fue un mes particular y no se puede extrapolar al resto del año".

En tanto que Fernando Morra, economista de Suramericana Visión, advirtió que "el resultado fiscal de enero no suele ser representativo del desempeño fiscal del año".