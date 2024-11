El difícil momento de una organización social clave en San Juan: sin sede por no poder pagar el alquiler

Desde el 30 de septiembre de 2024, la popular delegación local de la Asociación Amas de Casa del País se quedó sin sede central. Con los precios exorbitantes de los servicios y, sobre todo, del alquiler, se tuvieron que mudar porque no pueden pagarlos, sin rumbo fijo todavía. La entidad asiste principalmente a mujeres y niños en estado de vulnerabilidad con hogares y merenderos, contiene a 1.500 emprendedoras y emprendedores de la economía social mediante ferias y talleres, es sede de un plan nacional de formación en oficios para personas de escasos recursos y realiza relevamientos de precios que son de seria divulgación en la provincia, entre otras actividades cruciales en estos tiempos de crisis.

La titular de la entidad, Laura Vera , contó a TIEMPO DE SAN JUAN sobre la compleja situación económica de la institución, que no recibe subsidios gubernamentales para poder trabajar con independencia, según destacó. Y, afirmó, se mantiene con el aporte de las socias que son alrededor de 800.

image.png

"Se ha dificultado producto del gran aumento en los alquileres y los servicios, el sostenimiento institucional. Nosotros la cuota social la teníamos congelada hace más de un año, entonces los ingresos no estaban relacionados con los aumentos. Por ejemplo, el alquiler que teníamos en el centro ya no lo hemos podido sostener y hace un mes que estamos sosteniendo solamente el hogar para mujeres, porque nos parece fundamental ese espacio de contención y de acompañamiento a las mujeres en situación de vulnerabilidad", describió Vera.

El alquiler que no pudieron pagar más es el de la sede de calle Entre Ríos y Santa Fe donde operaron durante muchos años. Suele darse que por las características de la entidad cada tanto deban mudarse. Ahora están ocupando un pequeño espacio prestado en la calle Güemes y Santa Fe, para atender los temas administrativos y las urgencias. Además, mantienen el hogar ubicado en Chimbas.

"Estamos en busca de un alquiler que esté, bueno, acorde a lo que podemos pagar y a las necesidades también", apuntó Vera, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, respecto de la necesidad de contar con un espacio de varios ambientes pero sobre todo con una amplia cocina. Es que en ese centro desarrollaban tareas de lo más sensibles y variadas que ahora quedaron suspendidas.

image.png

"Además de ser el lugar donde estaba la administración, funcionaba como lugar de contención transitoria, a la par de un lugar de trabajo para muchas mujeres que hacen producción y las capacitaciones que tenemos de la Secretaría de Trabajo de la Nación", explicó la reconocida dirigente social.

"Hay unidades de producción, compañeras que hace mucho tiempo vienen a trabajar, producen para vender, producen alimentos, producen marroquinería, distintos tipos de artesanías con distintos materiales y hay capacitaciones que duran un mes o duran tres meses, oficios prácticos dados desde la institución. Además también desde el 2022 funcionamos como centro de formación profesional con la Secretaría de Trabajo de la Nación, y en ciertos momentos llegan cursos avalados por esta Secretaría relacionados a cuidado de personas y talleres de orientación laboral", enumeró Vera.

image.png

Si bien no han recibido nada de Nación este año, siguen gestionado para que pueda continuar esta vinculación. Ya presentaron 48 proyectos y cada uno de ellos contempla labores para 25 personas, así que están a la espera que eso se vaya dando, ya que viene con cierto financiamiento de parte de la Secretaría de Trabajo y con la gestión de Javier Milei no se conoce qué pasará. Entre 2022 y 2023 capacitaron a unas 1.200 personas en estos cursos con apoyo nacional.

Las capacitaciones en general están enfocadas en saberes como panificación o artesanías que luego se venden en las ferias que se hacen en la Plaza España o en la puerta de la sede, cuando la tenían. Por eso es importante que sea céntrica, a la vez que permite la llegada fácil de todas las colaboradoras y de quien necesite ayuda.

image.png

"Pagábamos alrededor de casi 400 mil pesos. Y bueno, y por los aumentos que han habido en este alquiler se dio por encima de un millón de pesos. Y claro, para nosotros es imposible. Entonces, estamos buscando algo que podamos pagar", comentó Vera, consultada sobre los costos que pusieron en jaque a la entidad. Además, aseguró que los servicios en la sede de calle Entre Ríos se fueron por las nubes: la boleta de la luz triplicó el valor, la de gas se duplicó, también empezó a subir la tarifa de agua y cloacas hasta que no pudieron más.

Contención para mujeres y niños

Lo que sí mantienen con mucho esfuerzo es el local ubicado en calle Mendoza cerca de Benavídez, en Chimbas, que tiene un alquiler que todavía pueden pagar. Allí funciona un hogar para mujeres, de tránsito, para víctimas de violencia de género o de situaciones de extrema vulnerabilidad. Ahora hay 9 chicas alojadas allí que dependen de la Asociación, una de ellas con hijos. Entre ellas también hay dos hermanas que fueron enviadas en marzo de 2022 por la Justicia para ser allí contenidas, siendo una menor de edad. Es que la Justicia, es decir, el Estado, muchas veces le consulta a esta Asociación si tiene espacio para alojar personas en este tipo de situaciones y se debe hacer cargo la entidad.

"Nos pasa a veces que desde el mismo Estado, provincial o municipal, nos llaman para ver si tenemos lugares para poder albergar a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y hay veces que no tenemos las herramientas para poder hacerlo. Porque no tenemos ni los colchones. Nos ha pasado que hemos tenido que llevar desde nuestra casa el colchón, la cama, la frazada, porque no tenemos desde el hogar", comentó Vera.

image.png

En la Asociación también funciona una guardería infantil. En el local central hay una guardería permanente que ahora no funciona, desde hace un mes y medio. Reciben unos 35 niños por semana, hijos de las compañeras que trabajan en el mismo lugar, o de las chicas que viven en el hogar para mujeres que tienen la necesidad de llevarlos para poder trabajar, dijo la dirigente.

En el Hogar de Mujeres de Chimbas hay otro grupo que atiende las urgencias administrativas y hace algún tipo de contención, por ejemplo, para los merenderos. "Nosotros teníamos 28 merenderos funcionando, algunos con 18 años, 14 años de antigüedad. Este año no nos han dado nada específico para los merenderos", dijo, de manera que no los tienen más.

Del Gobierno Provincial, dijo Vera, recibían hasta el año pasado 1.080 módulos alimentarios y ahora reciben 850. Por mes, distribuyen una porción de esas bolsas para poder dar la copa de leche o un yerbeado en el hogar y en la guardería cuando estaba. Las mujeres hacen las semitas.

image.png

"Teníamos 28 merenderos que han dejado de funcionar, hemos hecho distintos reclamos de todo tipo. A esta altura del año estamos muy preocupadas por los aumentos de las boletas de energía eléctrica, entonces estamos enfocadas y trabajando en eso mucho, no solamente para que se declare Zona Cálida a San Juan, porque sin esa herramienta legal la gente va a pagar mucho más de boletas a partir de este mes, sino también para que haya un consumo más eficiente de energía", evaluó Vera sobre el planteo en el Congreso Nacional.

Por otro lado, están impulsando en la Cámara de Diputados de San Juan la sanción de una ley para fomentar las economías populares, que ya tiene un proyecto en estudio que tomó su iniciativa, presentado por el bloque Justicialista. "Al Gobierno estamos pidiendo que a través de la Legislatura acompañe la ley de la economía popular, para que nuestras compañeras y el resto de las personas que son parte de la economía popular puedan estar bien o mejor con ciertas seguridades, para tener espacios en todos los departamentos, para ser serios, sin inconvenientesm con acceso a las capacitaciones. A través del registro provincial que se plantea en la ley de la economía popular, eso se debería dar. Y con el acompañamiento o con la conformación del consejo con más razón. Entonces pedimos eso porque nosotros sabemos que si las compañeras están bien, la institución que sostenemos también va a estar bien", sentenció.

image.png

Profunda historia en San Juan

La Asociación Amas de Casa del País viene trabajando con fuerza en San Juan desde el 2012 cuando se estrenó Vera como parte de la comisión. "Anteriormente estaba la compañera Lerucha (Lucía Fábrega, ya fallecida), que hacía un trabajo más relacionado con el tema de los relevamientos de precios, específicamente. Y ella ya llevaba como 15 años. Ella hizo un gran trabajo en el tema de las tarifas también. Y eso relacionado con la carecía de vida, con el tema de los precios. Entonces, bueno, nosotros ingresamos justamente haciendo eso, viendo el relevamiento de precios. Y después, a medida que las necesidades de las mujeres que se nos acercaban iban creciendo ellas mismas, nosotros nunca tuvimos un plan de trabajo. El plan de trabajo lo planteaban las necesidades de las mujeres. Y eso, fue abriendo nuevas alternativas, caminos para generar mejores posibilidades", contó Vera.

image.png

"Nosotros en la feria trabajamos con más de 1.500 compañeras y mujeres cercanas. En la feria que hacemos en la Plaza de España. Socias activas tenemos algo de 800. Y compañeras con las que estamos conformando un centro de jubilados son algo de 100. Más la juventud", enumeró los alcances de la entidad en la provincia.

"La prioridad nuestra hoy es estar al lado de las compañeras. Seguir creciendo. Es una organización grande, justamente porque no incluyen las cuestiones partidarias y religiosas. Y vamos todas juntas por un por un bien común, sin importar quién esté gobernando", destacó Vera.

image.png

La Dirección de la Asociación hoy en San Juan está compuesta "por diecinueve personas de distintos departamentos y que venimos trabajando desde, desde casi los 15 de la institución y otros que se han ido sumando. Y en esa dirección hay dos varones. También tenemos una compañera de la diversidad dentro de la dirección, la compañera trans", informó.