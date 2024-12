El auge de las prácticas que hacen mejores técnicos a los estudiantes de San Juan

WhatsApp Image 2024-12-06 at 10.42.52 (1).jpeg

"El programa de Prácticas Profesionalizantes para alumnos de nivel medio y superior técnico es una de las alegrías que nos dejó este primer año de gestión y solo es el inicio. Consideramos de gran valor este programa porque es el eslabón entre la educación y el mundo del trabajo", valoró la ministra de Educación Provincial, Silvia Fuentes.

"Son las prácticas formativas que acercan al estudiante a los modos y situaciones laborales. Es prepararlos para la vida que ya sabemos está marcada en gran parte por nuestra ocupación. Es una herramienta más para minimizar esa incertidumbre que muchas veces se les presenta entre que terminan la secundaria y deben empezar a buscar o pensar en lo que será su sustento", agregó en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

"Ha sido fundamental el trabajo de ordenamiento administrativo y celeridad para poder darle seguridad tanto a las instituciones educativas como a las empresas para que la experiencia de las prácticas profecionalizantes externas sea fructífera para todos los actores que participan. Si bien celebramos este incremento del 70% en las prácticas, respecto de años anteriores, vamos a seguir trabajando para aumentar la cantidad de convenios firmados con empresas a quienes agradecemos su apertura y confianza para permitir la realización de prácticas en distintos sectores productivos", destacó la funcionaria.

"Es lo que nos pide el gobernador Marcelo Orrego, trabajar con el sector privado que es donde están los puestos de trabajo y poder impulsar desde las aulas la cultura del trabajo para que nuestros estudiantes tengan más oportunidades. He visitado escuelas y he visto proyectos extraordinarios como cierre de las trayectorias formativas técnicas que no son otra cosa que el reflejo de lo mucho que se pudo lograr en este primer año de implementacion del Plan Jurisdiccional de Alfabetización 'Comprendo y Aprendo'. Y también refleja el compromiso, no solo del equipo de Educación Técnica y Formación Profesional del ministerio de Educación, sino también el de nuestros equipos directivos y docentes que ponen todo su profesionalismo y dedicación en beneficio de nuestros jóvenes".

Las claves de las prácticas profesionalizantes en San Juan

Qué son

Las prácticas profesionalizantes son actividades formativas que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos y adquirir habilidades propias de un ámbito laboral. Son parte de la propuesta curricular de las Escuelas de Educación Técnico-Profesional y se desarrollan en situaciones de trabajo similares a las que se enfrentarán en su futuro profesional, explicó la coordinador del plan, Elvira González.

Estas prácticas educativas son de vital importancia dentro del programa Aprender, Trabajar y Producir que lleva adelante el gobernador Orrego.

En este sentido, el Ministerio de Educación, con la gestión de la ministra Fuentes puso en valor esta modalidad que permite a los estudiantes tener una práctica laboral anticipada antes de recibir su título como técnico.

WhatsApp Image 2024-12-06 at 10.43.43.jpeg

Cómo se implementan

En San Juan, la implementación está bajo el ámbito de la Dirección de Educación Secundaria Técnica y de Formación Profesional del Ministerio de Educación, a cargo de Rodolfo Navas, y la Coordinadora de Prácticas Profesionalizantes Elvira González.

Es un programa que involucra a los estudiantes del ciclo orientado (4° a 7° año) de escuelas técnicas y agrotécnicas, también a institutos técnicos superiores, de gestión pública y privada.

En este sentido es muy importante el compromiso y participación de supervisores, directivos y los propios docentes de Prácticas en cada institución, que son los encargados de motivar y poner en valor las prácticas a los propios alumnos.

Otro eslabón imprescindible es el sector privado, empresas y otras organizaciones que reciben a los estudiantes para la realización de sus prácticas, previa firma de un Convenio de Colaboración con el Ministerio de Educación.

En la gestión de la ministra Fuentes se firmaron importantes convenios, que permiten disponer de más de 2.000 oferentes o receptores de estudiantes para la realización de estas prácticas formativas.

El COPETyP (Consejo Provincial de Educación Trabajo y Producción) toma relevancia en estas prácticas ya que entre sus importantes funciones se encuentran la de vincular a los tres sectores como son educación, el sector económico y productivo de la provincia. Es en esta sinergia que las Prácticas Profesionalizantes se vuelven posibles y eficaces.

WhatsApp Image 2024-12-06 at 10.41.58 (1).jpeg

Qué estudiantes participan

Las Prácticas son de carácter obligatorio para obtener el título de Técnico, y esto está establecido por la resolución del plan de estudio de cada tecnicatura. En el último año de cursado, esto es 7° año, los estudiantes deben certificar 200 horas reloj como parte de su formación como técnicos, Dentro de las especialidades que cuenta la provincia están: minería, construcciones, informática, hidráulica, electromecánica, química, gestión de las organizaciones, electrónico, energías renovables, producción agropecuaria, tecnología de los alimentos.

WhatsApp Image 2024-12-06 at 10.43.44.jpeg

Las ventajas de este plan

Para los estudiantes

• Acercamiento al mundo laboral: los estudiantes pueden conocer el ámbito profesional, sus dinámicas y exigencias.

• Aplicación de conocimientos: los estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos y habilidades que han aprendido en la escuela.

• Desarrollo de competencias: los estudiantes pueden desarrollar competencias transversales como la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la responsabilidad.

• Orientación vocacional: los estudiantes pueden confirmar o redefinir su vocación profesional.

• Inserción laboral: los estudiantes pueden adquirir experiencia y contactos en el campo profesional, lo que facilita su inserción laboral al egresar de la escuela.

• Clarificación de objetivos profesionales: Los estudiantes pueden experimentar cómo podría ser su futuro profesional y tomar decisiones más informadas.

Para las empresas

• Semillero de futuros profesionales: las empresas pueden encontrar talentos de forma más fácil y rápida.

• Desarrollo de las PyMES: los practicantes aportan conocimientos y habilidades que nutren los procesos habituales de las empresas.

• Acercamiento a la comunidad: las empresas pueden crear lazos con la comunidad donde están instaladas.

WhatsApp Image 2024-12-06 at 10.45.44.jpeg

¿Cómo se plantea el programa para 2025?

Para el año 2025, el Ministerio de Educación de San Juan proyecta aumentar la cantidad de convenios firmados trabajando fuertemente con el sector privado, aumentar la cantidad de alumnos con prácticas en formato externo, aumentar la gestión de emprendimientos por parte de los estudiantes, también una fuerte participación de COPETyP en distintas actividades de vinculación entre sectores, y acompañamiento a las instituciones educativas, equipos directivos, y docentes, jornadas para alumnos de últimos años, entre otras.