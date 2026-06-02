El Gobierno Nacional presiona con el costo de las PASO para eliminarlas: "250.000.000 de dólares"

Para el Gobierno, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral, que elimina las PASO, entre otros puntos, y el ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a mostrarse como uno de los promotores de la sanción al sostener que “la gente no quiere votar tantas veces”.

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El funcionario se encuentra hablando del tema con los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada sobre esta iniciativa que construyó el asesor Santiago Caputo y que s e presentó en abril pasado. Y tiene confianza de que puede ser tratado entre junio y julio, siempre y cuando exista consenso.

En este marco, Santilli realizó declaraciones para marcar la relevancia de que se apruebe en el Parlamento. “La gente no quiere votar tantas veces”, afirmó al defender una reforma que apunta a reducir costos y simplificar el sistema electoral.

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Para el integrante de la gestión Jaier Milei le puso números a las primarias obligatorias: dijo que cuestan a los argentinos hasta US$ 250 millones.

Santilli señaló, previo a su participación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a gobernadores, que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales.

"Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", sostuvo. En ese sentido, afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene.

"Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces", remarcó.

Por esta suma de motivos, habló de la importancia con el objetivo de eliminar las PASO, reducir costos para el Estado y simplificar el calendario electoral, algo que desde su visión tiene aval de la sociedad.