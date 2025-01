El armador de La Cámpora para el interior visitó San Juan y lo llevaron con una podóloga: qué pasó

¿Qué hicieron para recepcionar al santacruceño? Fuentes confiables informaron que Giménez y García hicieron una merienda con un grupo pequeño de vecinos de la zona y llevaron a una podóloga afín al kirchnerismo que también visitó la Junta Departamental de Santa Lucía.

Según las fuentes, el cabecilla de La Cámpora se vio sorprendido por la poca participación. No obstante, no hubo quejas púbicas, sino comentarios a los dirigentes sanjuaninos. En el momento, se tomaron una foto para las redes sociales y nada más. "Compartimos una tarde en el Merendero El Cachito de podologia y revisión odontologica para vecinos de La Rioja Chica", escribieron en la página oficial de la agrupación K en San Juan.

Las críticas llovieron desde el Partido Justicialista. "¿Esto es hacer peronismo?", se preguntaron. El mismo interrogante impactó contra Santa Lucía, donde la situación institucional es compleja después de varias idas y vueltas con la asunción del presidente Pablo Leiva Ruiz.

Sin embargo, el principal cuestionamiento a los kirchneristas tiene que ver con el manejo de los fondos: "Ellos tienen una caja nacional y una senadora, pero hacen esto nada más". Sin duda es un dardo que aparece en la previa de la campaña para las elecciones nacionales legislativas porque una parte del peronismo sanjuanino está disconforme con la conducción de La Cámpora.

La podóloga es una anécdota, lo importante es el rol de Bezi, que arribó a San Juan para monitorear el accionar de La Cámpora provincial y garantizar el flujo de recursos en conformidad.

Antes del encuentro con Bezi en San Juan, Juan García intentó rosquear una candidatura para el camporismo local en Buenos Aires. No como suplente, no como segundo, sino como cabeza de lista. La propuesta del exPAMI no cuajó, pese a la cercanía de Wado con el senador Sergio Uñac. El exgobernador ya contuvo a la agrupación en la Juventud Peronista. De hecho, la asesora de Giménez en el Senado, Sofía García Hermann, es parte del triunvirato de conducción juvenil.

Justamente, esa joven es que la suena como candidata suplente en la segura lista del uñaquismo. El senador mantiene un compromiso con De Pedro y contendrá al kirchnerismo de la misma manera que en la JP.