El aplausómetro del discurso de Orrego; la rosca (con fotos) en los pasillos; y la banda juventudes

image.png A los abrazos. El Gobernador salió del recinto y se sacó fotos con los presentes.

El boleto escolar gratuito fue una promesa de campaña que Orrego sostiene desde el 2019. En varias ocasiones, reiteró la importancia de revalorizar el sector educativo de la provincia y aseguró que el pasaje de colectivos gratis para alumnos y docentes "en mi Gobierno va a ser una prioridad".

La concreción del boleto gratuito para la educación sucedió después de un año de gestión que se topó con obstáculos económicos. Sin ir más lejos, el Gobierno nacional hizo un recorte en el giro de fondos a las provincias. San Juan no fue la excepción y Orrego debió asignar recursos a programas que quedaron sin financiamiento. La implementación será desde fines de abril.

Entre los presentes a escuchar el discurso anual, estuvieron los cuatro intendentes del orreguismo: Juan José Orrego (Santa Lucía), Susana Laciar (Capital), Sergio Miodowsky (Rivadavia), y Alfredo Castro (Sarmiento). También estuvieron jefes comunales del peronismo: Carlos Munisaga (Rawson), Daniela Rodríguez (Chimbas), David Domínguez (Ullum), Matías Espejo (Jáchal). Además, hubo un cacique del bloquismo, el intendente de Iglesia, Jorge Espejo.

También dijeron presente las diputadas nacionales oficialistas, Nancy Picón y Marías de los Ángeles Moreno, y el peronista Walberto Allende. El único que faltó fue el libertario José Peluc. Tampoco hubo senadores nacionales. No asistieron Sergio Uñac, Celeste Giménez ni Bruno Olivera.

Siguiendo con el aplausómetro de Tiempo, un momento de mucha algarabía en el recinto y en las afueras fue el racconto de refacciones a los colectivos sanjuaninos y el anuncio de la entrega de 34.000 notebooks a estudiantes y docentes de la provincia. Naturalmente, las 1.400 viviendas que continuarán en construcción despertaron los aplausos de los intendentes de ambos bandos.

image.png El presidente del PJ en el coffee, con el secretario General de APEL.

En tanto, en la previa, los pasillos de la Legislatura se transformaron en un ambiente de concordia para las fuerzas políticas. Los referentes tomaron un coffee break junto a los periodistas. Intendentes y diputados charlaron un largo rato. Las fotos lo dicen todo. El protagonista fue Kanki Orrego que saludó a casi todos los presentes en el salón de ingreso al recinto. Habló con el secretario General de la CGT, Eduardo Cabello. Y se acercaron los diputados Leopoldo Soler y el jefe del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano.

image.png La defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza.

La rosca pasó por el anuncio del boleto gratuito. Minutos antes de comenzar el discurso del Gobernador, algunas fuentes filtraron tramos importantes de las palabras de Orrego. Es una costumbre. Los diputados e intendentes recibieron con beneplácito los anuncios de obras. Uno de los dirigentes recordó al pasar que el 10 de abril hay paro general y que quizá no haya sesión. "No puede haber sesión si no hay taquígrafos", dijeron por lo bajo. El sindicato de los Legislativos adhiere a la medida de fuerza.

En cuanto a los comentarios pasilleros sobre los looks destacaron tres dirigentes: el propio Orrego, que llevó lentes nuevos; el traje de la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, que no podía pasar desapercibida; y el típico traje de Susana Laciar, que es habitué de ese tipo de vestimenta para los actos oficiales.

Sin título.jpg

Finalmente, un punto que resaltó fue el aguante de la militancia. En la puerta de la Cámara, la juventud del Pro montó un operativo clamor para el Gobernador con banderas y bombas de humo de color amarillo. También hubo presencia de militantes de Rivadavia, Capital, Ullum, Pocito y, por supuesto, Santa Lucía.