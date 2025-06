El abogado de Milei en el caso Libra, y de Máximo Thompsen, defenderá al médico acusado por la muerte de Diego Maradona

Oneto, que ganó fama en las redes sociales por su apodo de “abogado nivel Dios”, defendió a Milei en el escándalo por la criptomoneda Libra y otros asuntos de índole personal. En adelante, trabajará codo a codo con Julio Rivas, quien lideró la estrategia defensiva del neurocirujano de Maradona en el debate aplazado la semana anterior, y sus colegas Mara Digiuni y Pablo Speranza.

“Era obvio que iba a ir preso”

Luque, al igual que otros seis profesionales de la salud, llegó a juicio imputado por el “homicidio simple con dolo eventual” del astro. Es uno de los más complicados en la causa y se benefició con la anulación del juicio. “Era obvio que iba a ir preso”, le dijo a TN días atrás en los Tribunales de San Isidro.

El médico, a cargo de la salud de Diego al momento de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, apuntó contra las hijas del exfutbolista y reivindicó su relación de amistad con él.

“Me quieren meter preso porque en un audio dije algo de ellas, pero nosotros, los médicos, hablamos así”, señaló.

Luque sostuvo además que no tendría problemas en enfrentar un nuevo debate. “No lo siento como un peso. No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada”, remarcó.

“Con Diego éramos amigos. Yo lo quería a él y él a mí. Hablaba mucho conmigo porque estaba solo. La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”, dijo.

Y agregó: “Estoy en esta situación porque no lo dejé solo. Diego estaba solo siempre. Por eso me llamaba. Y yo era su médico de confianza, pero no por eso soy en responsable de todo“.