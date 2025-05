Dalma Maradona cruzó al gordo Dan por un tuit que comparaba a Milei con Diego

image.png

La hija mayor del astro retrucó: “Vos lo que hacés es usar la imagen de mi papá políticamente, aprovechándote de que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabés. Siempre”, le respondió.

El tuitero ironizó: "Bueno, ¿cuánto te debo?” y Dalma cerró el cruce haciendo alusión al juicio por la muerte de su padre, actualmente en crisis tras la polémica participación de una jueza en un documental: “Por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero, ¡qué te voy a hablar de respeto!”.

La expareja de Maradona contó que su hijo Diego Fernando “quiere conocer a Milei” y que es “fanático” del presidente y de la "motosierra". “Aunque no lo crean hay un Maradona fanático de Milei”, comentó.

Y luego comentó sobre la postura que mantendría el Diez respecto a Milei si viviera: “Yo no sé si le hubiese gustado o no Milei a Diego, tengo dudas. Porque Diego era guerrillero, o sea, le gustaba pelear, enfrentar a las personas. No sé... Tengo dudas" y apuntó sobre la supuesta postura en contra que Maradona mantendría contra el Presidente: "Eso lo instalaron, que Diego en vida no hubiese querido a Milei, pero no se sabe”.

Ya más serena, Dalma optó por hacer una nueva publicación en Instagram, esta vez sin confrontar directamente con Parisini pero sí marcando distancia respecto a Ojeda: “Con respecto a algunas declaraciones, me voy a limitar a decir que yo sí tengo muy claro las causas que apoyó y defendió mi papá toda su vida, por lo tanto, podrán sacar sus conclusiones”. Luego agregó: “Todo lo demás no le interesa a nadie. ¡Por favor, no desviemos el tema importante, que es el juicio!”.