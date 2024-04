Eduardo Carelli, sobre la UNSJ: "Me encantaría ser decano de Filosofía"

Declaracion Francos, a gobernadores aliados: "No esperen nada, porque no hay plata"

Hubo un nombre señalado varias veces: el historiador Eduardo Carrelli. Principalmente por sus vínculos. No obstante, el profesional no será de la partida electoral en representación del presidente Javier Milei.

Carelli dijo a Tiempo que tiene una relación afectiva -amistad- con la excandidata a Parlamentaria del Mercosur por La Libertad Avanza, Lucía González. También reconoció que dio dos charlas sobre el pensamiento liberal libertario a estudiantes y público en general, en donde participaron militantes del Presidente y Patricia Bullrich. Pero no hay una relación de causalidad entre esas variables y una eventual postulación para conducir el Rectorado.

El reconocido historiador y columnista repasó su historial de gestión en la universidad. Principalmente en su función de secretario de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Filosofía y luego como director de la Editorial de la UNSJ. El académico se definió como un "pragmático" y aseguró que es un "defensor de la universidad pública". Aunque admitió que los estudiantes sí lo referencian como un docente liberal por no pertenecer a la "izquierda ortodoxa" de la universidad.

Hay que decirlo, Carelli encaró uno de los armados más interesantes en las elecciones del 2020, cuando se candidateó al Decanato. Hizo un acuerdo inédito con el sector progresista de la facultad.

Mientras Carelli estaba en las filas de Jorge Cocinero, su segunda, Paula Mateos, tenía el respaldo del peronista Tadeo Berenguer. Ambos conformaron Más Filosofía, un proyecto competitivo que tuvo el 44% de los votos, que perdió por poco margen con la candidata oficialista Myriam Arrabal.

Los años pasaron, pero el sueño sigue intacto: "Me encantaría ser decano de Filosofía", dijo Carelli. Sin embargo, no es una preocupación actual. Según aseguró: "Hoy la gente no está pensando en las elecciones de la universidad. Está preocupada en la economía diaria".

Por otro lado, el historiador se lamentó por la falta de diálogo del oficialismo universitario de Berenguer. "Saqué el 44% de los votos en una facultad y nunca hablaron conmigo", dijo.