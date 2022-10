Eduardo Cabello contó a Off the record las revelaciones que lo hicieron peronista y pastor

El jueves, el secretario General de la CGT y diputado provincial Eduardo Cabello pasó por Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y tuvo una entrevista a fondo con los conductores Natalia Caballero y Fernando Ortiz. "El peronismo está vivo, en su mejor forma, en su mejor faceta", aseguró sobre la división de actos por el Día de la Lealtad peronista.

El pasado 17 de octubre hubo cinco eventos conmemorativos para celebrar la fecha justicialista. La Confederación General del Trabajo hizo un multitudinario acto en el estadio de Obras Sanitarias. Estuvieron Héctor Daer, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Luis Barrionuevo, Armando Cavalieri, Carlos Acuña y Roberto Fernández. También participó el sanjuanino. "Fue un acto extraordinario, hacía mucho que no hacíamos algo de ese nivel y era necesario que lo hiciéramos puertas adentro", comentó.

Sobre la división de eventos en una fecha tan importante para los peronistas. "Entendemos que para tener algún espacio en las cámaras nosotros tenemos que participar siendo un movimiento político sindical, por eso tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros", explicó. Además, hizo foco en los cuestionados liderazgos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Estamos viendo una grieta, una falta de unidad entre ellos mismos. Se fue Manzur y ahora no sabemos si el reemplazo va a ser Cafiero u otro".

"Uno quiere poner uno, otro quiere poner otro", dijo la disputa entre Presidente y Vice. "No puede haber una conducción de dos cabezas. Tiene que haber una sola. Hoy por hoy los números no le están dando a ninguno. Tenemos que ir de cara al 2023 con alguna figura nueva", resaltó. Al respecto, no dudó en poner al gobernador Sergio Uñac como un candidateable. "Su nombre es muy repetido, muy requerido" a nivel nacional, dijo Cabello.

El sindicalista concentra en su figura tres facetas: titular de la CGT, diputado provincial -a veces a cargo de la Gobernación-, y pastor evangélico. Su elección del militar en político comenzó con una revelación cuando "un día venía de trabajar y escuché que estaban hablando en la Plaza 25 de Mayo. El orador tenía un discurso bastante bueno. Cambié mi rumbo y me fui a escucharlo: era Raúl Alfonsín". Ese fue el primer encuentro. Luego eligió el peronismo: "Perdí un trabajo por la crisis y entré en la construcción. Algunos me dijeron que tengo el porte y la voz, tenés que ser el delegado".

En rigor, fue una revelación lo que le ocurrió para convertirse en pastor: "No siempre fue creyente. Así como abracé el peronismo porque me gustó su doctrina, abracé el servir y participar en la Iglesia cuando me salvó un hijo de una fiebre reumática. Dije puedo tener fe". Finalmente, sentenció: "Cuando vos perdés la fe, perdés la esperanza".