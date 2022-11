Duro contrataque del intendente García: trató a los concejales de "golpistas" y de buscar fines económicos

"En ningún momento ha pasado por mi cabeza la renuncia", Rubén García, intendente de Rawson "En ningún momento ha pasado por mi cabeza la renuncia", Rubén García, intendente de Rawson

Posteriormente, hizo referencia a la situación que se vivió en el Concejo Deliberante de Rawson el miércoles, cuando se sentó ante los doce concejales para responder sobre diversos temas relacionados con obras, presupuesto, recategorización, contrataciones, entre otros. No perdió tiempo para remarcar la violación que los concejales habían hecho de la Carta Orgánica al no dar el plazo establecido de 10 días hábiles para responder. Al respecto señaló que el pedido de nulidad fue por un tema de plazos, pero no por intenciones de no presentarse. “La carta orgánica estipula 10 días hábiles para armar el cuestionario que ellos presentan, que eran alrededor de 40 preguntas, y nos dieron 3 días hábiles, violando la carta orgánica. No obstante. Además de presentar la nulidad, nos tomamos la responsabilidad de subir ese día al Concejo y dar las explicaciones a las respuestas que correspondían”, dijo.

image.png Rubén García acompañado de sus funcionarios

Pero sin dudas las declaraciones más resonantes fueron contra los concejales. No perdió oportunidad para criticar fuertemente a que apuntaron en su contra, señalándolos de “golpistas”. “Realmente creo que es una actitud bastante baja en lo que es la política. Creo que tenemos que elevar el nivel de la política y alejarnos de estas actitudes e intenciones golpistas. Tenemos que trabajar para el bienestar del ciudadano de Rawson”, señaló Rubén García. Y continuó “vamos a seguir hasta el último día de mi gestión y de la gestión de mis funcionarios dejando de lado, haciendo caso omiso a todas estas versiones, estos intentemos golpistas, que no son todos, algunos nada más”.

Pero no fue la única declaración contra los concejales, reconociendo que no era contra todos en general, sino tres o cuatro que “buscan la caja”. Al respecto dijo “Hay una elección dentro de seis meses, hay intencionalidades. La caja significa tener recursos para una campaña y tenemos una elección en seis meses. Prefiero no dar nombres, cada uno tiene que asumir lo que comenzó a hacer, sus actitudes y pretensiones, pero el municipio no está para sacarle caja, sino para ponerle”.

rawson.jpeg Rubén García durante la interpelación en el Concejo Deliberante

Por otro lado, señaló “a seis meses de una elección los que tenemos que estar trabajando es para convencer al vecino con programas de gobierno para mejorar la situación de Rawson y no apoderarse del poder para ser intendente por seis meses”. Esto, sin mencionar con nombre y apellido, hacía referencia a Juan Carlos Salvadó, quien quedaría a cargo de la intendencia ante una eventual destitución.

Durante la conferencia dejó varias manifestaciones interesantes, como ir por la reelección durante el 2023, rechazar las acusaciones en su contra sobre haber convocado personas para que agredan a concejales y miembros de SUOEM el miércoles durante la interpelación, y reiterar en más de una oportunidad que no va a dejar su cargo, hasta que finalice la gestión, en diciembre del 2023.

rawson.jpeg Mientras sucedía la interpelación, fuera del palacio municipal de Rawson habían una gran cantidad de personas manifestado, pero también apoyando a Rubén García

“Esta situación no da para más, estas intencionalidades de este tipo. Nos tenemos que dedicar a convencer al vecino del mejor gobierno que ellos quieren para Rawson, y en base a eso seguir trabajando, para dar satisfacción. Esto que sucede en la víspera de las elecciones creo que no tiene nada que ver con la necesidad. Creo que tenemos que alinearnos todo, los que estamos en política, creo no, estoy convencido que buscamos trabajar para el bienestar de la gente. Esto me parece una fantochada, nos tenemos que poner a dialogar”, sentenció Rubén García.