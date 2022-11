Dos jueces de San Juan se meten en el juicio más importante de Mendoza

Acorde la información que publican los medios locales, los jueces de Mendoza que se inhibieron son cinco en total; tres miembros del Tribunal Oral Federal N°2, Héctor Cortes, Pablo Salinas y Roberto Julio Naciff, y los miembros del Tribunal Oral Federal N°1, Alberto Carelli y Alejandro Piña.

Es por ello que los jueces designados por la Cámara de Casación tendrán la tarea de evaluar si corresponde o no que se aparten de la causa. Aunque, también es cierto, no está todo dicho porque Doffo y Rattá deben dar el OK para esa misión.

Por el tenor de los implicados, el caso presenta similitudes a la megacausa por expropiaciones de San Juan, que desde principio hasta la conformación del tribunal que preside el debate, se presentaron múltiples inhibiciones de funcionarios que se excusaron para no tomar contacto con la misma.

Bento tiene siete procesamientos con prisión preventiva -que no se concreta por los fueros- por varios delitos: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica. La acusación es liderar una asociación ilícita que, a través de abogados y otras personas, le pedían coimas a acusados en sus causas para beneficiarlos. La Fiscalía pidió que Bento sea enviado a juicio oral.