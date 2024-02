Dos ex intendentes peronistas no descartaron ir por el PJ "si arman una lista entre 4 paredes"

El cronograma para las elecciones en el PJ debería estar corriendo. El 15 de marzo del 2020 se vivió un cara a cara memorable, en el que por primera vez la rivalidad entre Uñac y Gioja se vio en la cancha. Sergio Uñac se quedó con conducción y el sello del justicialismo, imponiéndose con un 70% por sobre su rival – Juan Carlos Gioja -. Con varios escenarios posibles en el tablero inabarcable que representa el peronismo, dos ex intendentes coincidieron en la necesidad de un “consenso real y no dentro de cuatro paredes” para los armados que conducirán el espacio político que fue gobierno 20 de los 24 años del siglo.

El ex intendente de la Capital Emilio Baistrocchi arrancó el 2024 con una aparición y un anuncio después de la transición eterna con Susana Laciar. Primero, se lo pudo ver acompañando a Carlos Munisaga en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante. Luego, se supo que abrirá una fundación –que ya tiene sede en el territorio capitalino-. El dirigente apunta a la necesidad de respetar el calendario de las elecciones porque hace a la institucionalización del partido. "El PJ no necesita que las autoridades se elijan entre 4 paredes porque no va a tener legitimidad. No lo van a resolver entre Sergio Uñac y José Luis Gioja", dijo. Y profundizó el concepto, pronosticando que si "el armado es entre 4 paredes, el justicialismo se va a refugiar en las unidades básicas y en los centros de acción".

Es que hay ruido dentro de cierta capa dirigencial, y también militante, sobre la construcción de un acuerdo que deje afuera a otras expresiones del justicialismo que no se definan como uñaquistas o giojistas. Temen que el armado de una lista única se selle entre ambos ismos como grandes actores principales y que el resto no sea ni parte del reparto secundario. Tanto Uñac como Gioja esgrimirán sus propios argumentos. Pero estas expresiones están.

Baistrocchi apuntó a la necesidad de un gran consenso con los afiliados para evitar un peronismo "totalmente fragmentado" y aseguró que estaría dispuesto al armado de otra lista si no se tienen en cuenta las diferentes expresiones que integran el golpeado PJ sanjuanino.

Quien se expresó en la misma línea fue Fabián Gramajo, quien recientemente lanzó oficialmente su espacio "San Juan Te Quiero". "Tiene que primar el diálogo, debemos tener la capacidad suficiente para construir la unidad, lo que no significa que todos estemos de acuerdo. Hay que hacer un esfuerzo, pero si eso no se da, si no se da el recambio que no tiene que ver con lo cronológico, para eso existen las internas", apuntó el chimbero.

Gramajo también tuvo palabras sobre la pelea Uñac-Gioja. "La lista de unidad no es para que la constituyan solo los ismos. Debe ser un espacio más amplio, de escucha, no de discusión de dos dirigentes. Hay que construir al peronismo con una fuerte autocrítica y con un profundo análisis que incluya hasta a los que se fueron. A todos y todas, y a veces para eso hay que comerse algunos sapos", añadió.

Estas declaraciones se dan en medio de un fuerte debate interno, en el que hay quienes creen que la señal que debe dar el PJ es de unidad, llevando una sola lista. Pero hasta ese armado está verde. Sin diálogo entre Uñac y Gioja, sus interlocutores continúan intentando sellar con malabares un acuerdo básico. Por lo bajo, hubo hasta nombres que sonaron para encabezar como el del diputado nacional Walberto Allende, al que "nadie le puede discutir" el peronómetro. A este conflicto no resuelto, se le suma la palabra de dos ex intendentes.

En el 2024 se renuevan legisladores nacionales. El peronismo pone en juego dos bancas ocupadas hoy por Allende y Fabiola Aubone. Es generalmente dentro del partido donde se eligen quiénes serán los que integrarán las listas que competirán en las urnas. Y el tiempo, corre.