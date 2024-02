Qué se baraja dentro del peronismo sanjuanino para la renovación de autoridades: dudas y acuerdos básicos

En marzo se vencen los mandatos en el partido justicialista y aunque no es oficial, hasta ahora el único punto en el que hay acuerdo pleno dentro del peronismo es que serán prorrogados. Quieren darle tiempo de maceración a la interna entre el uñaquismo y el giojismo, tender puentes que permitan generar una sola lista para la conducción del PJ. Todos entienden que sería un golpe de gracia para el justicialismo que haya dos listas. Sobre todo, para los intendentes, quienes puertas adentro lidian con la fragmentación propia que generó la Ley de Lemas y también con ser oposición después de años de manejar fondos mucho más abultados.

No se manejan fechas exactas de elecciones internas dentro del partido, pero será sí o sí en el primer semestre. Dicen que para ordenarse es necesario no dilatar demasiado los comicios. Tampoco ir con varias opciones que mantengan viva la interna peronista, interna que ha agotado a todos y todas en el peronismo local. “No hay margen para no tener una conducción consensuada”, apuntaron.

Los primeros que piden unidad son los intendentes justicialistas. Para contenerlos, comenzaron las giras por los departamentos en donde gestionan peronistas. Se pudo ver imágenes en las redes sociales del ex candidato a vicegobernador, Cristian Andino. “Estamos recorriendo la provincia en este contexto complejo”, dijo a este diario.

Una fuente de primera línea del uñaquismo aseguró que ve a los intendentes siendo presidentes de juntas. “Ahí tenés resueltas 15 internas departamentales”, apuntó. Creen que nadie discutiría sus liderazgos y así se sellarían las conducciones en la mayoría de los departamentos. Solo restaría Santa Lucía, Rivadavia, Capital y Sarmiento, donde gobierna el orreguismo, pero hay "bastante orden".

No lo dicen en voz alta, pero para los intendentes sería un gran alivio evitar las discusiones en los departamentos. Ya representa todo un desafío lidiar con el desgranamiento propio que trajo aparejada la Ley de Lemas, que generó Concejos Deliberante con representantes de distintas fuerzas y estructuras con contención dentro de los Ejecutivos.

En donde visualizan reparto entre las fuerzas es dentro del Consejo Provincial. Hablan de todos los sectores representados. Y sin Uñac o Gioja encabezando. “Debería ser presidente del partido un peronista de pura cepa, que ordene. Hoy más que nunca hay que darle prioridad al movimiento”, dijo otra importante fuente.

Ponen a Mendoza, Salta, Jujuy, Misiones y a San Luis como casos a no imitar. “Las internas en esas provincias no se terminaron resolviendo nunca y en las últimas elecciones en Mendoza sacamos 14% y hasta perdieron los Rodríguez Saá. Hay que resolver porque después no volvemos más”, agregaron a corazón abierto.

Desde el giojismo, uno de sus principales referentes dijo que para sellar la unidad hay que determinar el para qué y definir también qué va a hacer cada sector. “Hay que abrir el partido, definir lo doctrinario, definir un liderazgo no tan verticalista”, indicaron. Hubo un aporte distinto de los G, que buscan crear nuevos roles dentro del partido “para que haya espacio para todos”.

Las fuentes aseguraron que hay tiempo pero que no tardarán demasiado para comunicar hasta cuándo se prorrogará la presidencia de Uñac en el partido. Después faltará ponerle la firma al resto de los acuerdos, los que no pueden sellarse desde hace ocho años en el justicialismo local.