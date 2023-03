Docentes autoconvocados siguen de paro en San Juan

WhatsApp Image 2023-03-14 at 11.49.03.jpeg

En estas reuniones los docentes propusieron adelantar el 20% del aumento previsto para noviembre y que no se les aplique el descuento por los días no trabajados. El gobierno planteó, tal cual lo solicitado por los docentes, según informaron oficialmente, adelantar el tramo de noviembre de la siguiente manera: un 10% de aumento en abril y un 10% en julio. Totalizando un 61,1 % a julio. También hablaron de revisar el descuento por los días de falta injustificada, asumiendo el Gobierno el compromiso de analizar las propuestas bajo las normas legales que rigen en materia laboral, junto a los gremios, en la medida en que los docentes vuelvan a las aulas inmediatamente.

Desde Hacienda también aclararon que el posible acuerdo implica la redistribución de partidas presupuestarias del Presupuesto 2023, afectando "otros objetivos".

Docentes autoconvocados define si continuar o no con la medida de fuerza en San Juan

“Ya hemos conseguido una mejora”, dijo una docente, remarcando la conquista de ser escuchados por el Gobierno. Hablaron también sobre la conveniencia o no de seguir con el paro y de buscar una oferta superadora, a la par de aceptar la propuesta oficial. Las opiniones se escucharon divididas y con el eje en no dejar de mostrarse unidos y multitudinarios para no perder fuerza.

En uno de los grupos de discusión se separaron para votar: a favor del paro por un lado y por volver a las aulas por otro. Hubo una reñida distribución y ganó el seguir con las medidas de fuerza.

A favor y en contra, los docentes autoconvocados definen el futuro del regreso a las aulas

Todos coinciden que sí aflojan hoy, luego no tendrán voz ni voto, pero no hay posturas definidas. Cada grupo que armado de docentes tiene distintas posturas y el debate se acalora por momentos en un ambiente donde no se llega a una resolución.

Al terminar las deliberaciones, se concentraron alrededor del altoparlante dispuesto en un Jeep y se leyeron al micrófono las propuestas que se escucharon:

*En educación especial seguir paro, suba de puntos y el A56 al básico.

*25 de Mayo: seguir el paro y 30% valor índice en 2023, 15% en abril y 15% en junio para que repercuta en aguinaldo y participación de autoconvocados en revisión de julio; además del no descuento del día.

*Albardón y Angaco: rechazaron la propuesta y piden 70% a junio. Revisión en julio y que el aumento sea solo para docentes porque "somos quienes pusimos el alma y el cuerpo. Esto no es gremial y los Autoconvocados pedimos que sea solo para docentes y no al descuento", señalaron

*9 de Julio: aumento solo en dos tramos a junio y revisión y julio. También participación de autoconvocados en discusión de julio y continuar con el paro de actividades.

*Chimbas: votó por mayoría en asamblea levantar el paro y aceptar la oferta. Esto generó abucheos de los demás. "Votamos aceptar pero nos plegamos a la medida que decida la mayoría", aclararon los chimberos.

*San Martín: rechazó la oferta y optaron por seguir en huelga. Piden que el 70% sea en el primer semestre y continuar en lucha.

*Pocito: 6 de cada 10 docentes fue por el rechazo y votaron seguir en el paro. Proponen seguir luchando por el 70% a julio y que quede abierta una línea de reclamos de los Autoconvocados.

*Sarmiento: rechazó la oferta, quieren el 71% al primer semestre y que no sea el total anual. Piden que el gobierno abra discusión en julio con los Autoconvocados.

*Jáchal: el 90% votó por levantar la medida de fuerza. Fueron abucheados. Explicaron además que el 7% se abstuvo de votar y 3% fue por el no. Se propone insistir con la cobertura de la obra social. Resaltan "apertura del diálogo y haber torcido el brazo del gremio".

*Capital: rechazó la oferta. Proponen el 30% en abril, mayo, junio y julio de a 10% por mes y no descuento del día.

*Rawson: rechazó la oferta. Buscan antes de junio algo superador por las elecciones y por el aguinaldo. Además piden que no se haga el descuento de días parados.

*Ullum y Zonda: aceptan la propuesta en disconformidad. "Entendemos que es insuficiente y no aceptamos el 71% anual y quita de colaboración en actos, ferias". Señalaron que se respeta lo que decida la mayoría y piden rever la cobertura de obra social.

*Calingasta: el 70% le dijo no a la oferta oficial. Apoyan lo que decida la mayoría.

*Caucete: por mayoría decidió no aceptar la propuesta. Destacaron que en julio ya está abierta la paritaria y está firmado.

*Valle Fértil: rechazó la oferta oficial. Piden 30% ahora, 15% en abril y 15% en mayo. Además no descuento del día.

*Santa Lucía: un 80% de docentes aceptó la oferta.

*Rivadavia: decidieron volver a clases y rechazar que el aumento anual sea del 71% exigiendo revisión en julio y no descuento del día incluido hoy.

*Iglesia: no tuvo representación en la asamblea

*Jubilados: plantean que si los aumentos no van al básico ellos no los perciben. Por eso piden la mejor cobertura de la obra social y que se resuelva el problema de coseguros. Dicen que deben tenerse en cuenta todos los puntos del petitorio porque están hace años dejados de lado por los gremios.