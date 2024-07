Dirigente bullrichista detona la interna del PRO: "Cuando Macri estaba...

El legislador porteño del PRO y hombre del entorno de Patricia Bullrich Juan Pablo Arenaza lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri por no buscar un acercamiento definitivo al mandatario nacional Javier Milei.

"No es un problema de Patricia sí, o Patricia no, es un problema de no traicionar lo que pidieron los votantes", subrayó Arenaza, en declaraciones a radio Splendid.

Al considerar que las acciones de Macri no cumplen con esa premisa, expresó: "Tendrá que explicarles a los votantes (su accionar)".

"Cuando Macri estaba jugando a la Play station, Patricia Bullrich ya estaba haciendo política en la Argentina", ironizó Arenaza, y agregó: "No le tiene que explicar a Bullrich, sino a los votantes del PRO que hoy están acompañando este cambio profundo".