Diputados valoraron el trabajo realizado durante este año

Legisladores de diversos bloques hicieron un balance sobre lo avanzado este año.

Legisladores del oficialismo y de la oposición valoraron el trabajo realizado para aprobar esos proyectos.

Al respecto, Juan Manuel Pedrini (FDT) expresó: "El balance del año, como diputado del Norte Grande, estamos conformes. Se logró aprobar el Presupuesto 2023, en el que se incluyeron subsidios al transporte y al consumo de energía eléctrica durante el verano. Es un alivio y dos cuestiones muy importantes para nuestra región".

Legisladores hicieron un balance sobre lo avanzado en la Cámara baja en este año

Por su parte, la diputada Gabriela Lena (UCR) sostuvo que "la cantidad de sesiones que hubo este año fue igual a la del año pasado, en época de pandemia, cuando casi no hubo ausencias porque todos nos conectábamos vía web".

Además, indicó: "Muchas veces, el trabajo real del legislador no se ve. La gente común no ve el trabajo en las comisiones, donde se discute cada uno de los temas y se escuchan a los actores sociales, o el trabajo que hacemos los legisladores recorriendo nuestras provincias para representarlos mejor. Se ve la sesión pero no el trabajo que se necesita para un proyecto de Ley".