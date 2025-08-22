viernes 22 de agosto 2025

Comisión

Diputados convocó al ministro de Salud, por las presuntas coimas en compras de medicamentos

La información fue confirmada por el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó para el martes próximo al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, para tratar las denuncias sobre presuntas coimas en ese organismo.

Así lo informó desde sus redes sociales el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP).

“El martes, a las 12, citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Están invitados Lugones y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten”, expresó Yedlin.

En la nota, el legislador indicó que la reunión se llevará a cabo en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde también fueron invitados los diputados autores de las iniciativas sobre las denuncias en la ANDIS.

El ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo fue localizado hoy en una vivienda del partido bonaerense de Pilar, donde la Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular en el marco de la investigación del escándalo de los audios sobre supuestas coimas, aunque no quedó detenido.

Fuentes judiciales precisaron que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y se hallaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que, por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, secuestraron su celular para peritarlo.

También se le secuestró una computadora y documentación, mientras que ayer por la noche ya habían sido allanadas las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina, de donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también secuestró material vinculado a la compra y licitaciones de medicamentos.

