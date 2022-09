Diputado ultramacrista no quiere que Milei se presente a la presidencial: atendé la increíble razón

Ahora Iglesias cargó contra Javier Milei, el candidato a presidente al que, hace un tiempo, reclamaba dentro de Juntos por el Cambio.

En diálogo con MDZ, el legislador apuntó que “me parece que Javier Milei no se tiene que presentar. Va a restar más votos a Juntos por el Cambio. Es el mismo error que cometió José Luis Espert en 2019. Podemos discutirlo horas. Sería un gesto de conciencia republicana de parte de Milei no presentarse como presidente y buscar integración con el único espacio republicano que existe en Argentina”.

Este gesto republicano que le exige a Milei, y que podría reclamarle con los mismos argumentos a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, o a Horacio Rodríguez Larreta, en realidad reafirma, analizan algunos, la convicción del libertario de pelear por la Casa Rosada.

Iglesias recordó que “varias veces hablé con Javier para que venga a Juntos por el Cambio. Él me dice que me vaya con él. No me iría. Tengo muchos acuerdos con él en el aspecto económico, pero él llevaría todo esto mucho más lejos. A un extremo. Más que un liberal es un anarco-capitalista. Desde luego, yo no iría tan lejos.”

Y terminó marcando diferencias con lo que fue un hit por la negativa del libertario: “No estoy de acuerdo con muchas de sus expresiones políticas como la venta de órganos”.